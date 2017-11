Segunda é o último dia para inscrição nos concursos da BM e Corpo de Bombeiros

Concurso público 19/11/2017 | 15h49 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Segunda-feira, dia 20 de novembro, é o último dia para fazer a inscrição para os concursos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. No total são 4.550 vagas: 4,1 mil são para a Brigada Militar e 450 para o Corpo de Bombeiros. A inscrição deve ser feita no site da Fundatec e a taxa custa R$ 80. Os salários são de R$ 3.760,54 para 40 horas de trabalho semanais.

São quatro etapas da seleção: prova intelectual, exame de saúde, teste físico e teste psicológico, o último é dividido em duas fases.

A prova intelectual deve ocorrer no dia 17 de dezembro e terá 50 questões: 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de direitos humanos e cidadania, 10 de legislação específica, 10 de conhecimentos gerais e 5 de informática.

Para os candidatos a uma vaga na Brigada Militar, as provas serão aplicadas em Porto Alegre e/ou Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Para os candidatos a uma vaga de bombeiro as provas serão aplicadas em Porto Alegre.

É necessário preencher alguns requisitos para concorrer a uma das vagas, entre eles ter idade entre 18 e 25 anos (até o último dia de inscrição), altura mínima de 1,65 m (para homens) e 1,60 m (para mulheres) e ter o Ensino Médio completo.