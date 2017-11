Santa-mariense aposta na versatilidade da food bike para vender crepes

Empreende 15/11/2017 | 13h39 Atualizada em

Quatro queijos, Romeu e Julieta, frango com catupiry. Para a enfermeira Ana Maria Allonso, todos os recheios são bons, mas ela não resiste mesmo à massa dos crepes produzidos pela empresária Cristina Ortiz de Senna, da Creperia, de Santa Maria.

– Há 10 anos, sou cliente da Creperia. Já experimentei crepes em diversos lugares, mas nenhum é igual ao da Cris. O diferencial dela, com certeza, é a massa – diz.

Dona da receita que é tradição na cidade, Cristina conta que experimentou crepe pela primeira vez na praia, em Santa Catarina, há mais de 20 anos. Conquistada pela iguaria, trouxe na mala a vontade de se especializar no ramo.

– Logo que retornei para Santa Maria, produzi minhas receitas de crepes e vendi no Natal Luz no Parque Oásis. Depois, eles já estavam disponíveis no Café Cultura e em diferentes ocasiões na Praça Saldanha Marinho, como feiras e celebrações – lembra.

Cristina diz que os crepes ficam em alta o ano inteiro. Além disso, podem ser degustados em diferentes comemorações e a qualquer hora do dia.

A empresária afirma que a receita que conquistou Santa Maria é tradicional, porém, a apresentação do empreendimento tem passado por constante inovações. Atualmente, ela disponibiliza os crepes em eventos.

– Conheci essa proposta de atuação com o turismólogo Rogério Assis Brasil, que modelou o projeto para montagem da minha bicicleta. A food bike é um diferencial no empreendimento. Assim que der, quero ter um food truck também – planeja.

Assis Brasil é coordenador de projetos da Sabores Urbanos e explica que os food trucks e bikes são muito bem aceitos na cidade e no Estado por oferecerem novidade, mobilidade e excelente impacto visual aos consumidores, propiciando uma experiência agregadora.

– Toda a produção obedece regras de boas práticas alimentares. No lugar de caixa térmica, opta-se por freezer, por exemplo. A intenção da Sabores Urbanos é contribuir para qualificação dos serviços da gastronomia local. Em cada food bike, o empreendedor conta com freezer, estrutura fixas, móveis, elétrica e hidráulica necessária. Além disso, o trabalho sempre é personalizado de acordo com a proposta do cliente – explica Assis Brasil.

De acordo com Cristina, com a food bike, o faturamento com as vendas de crepes aumentou.

– Antes, eu tinha que montar uma tenda ou alugar um espaço fechado. Com a estrutura pronta, ficou melhor de trabalhar e, assim, tenho mais tempo de me dedicar à produção dos crepes – comemora.

Creperia sobre duas rodas

Saiba o que você precisa para abrir um negócio, além da bicicleta

_Seu diferencial é a receita. Especialize-se no ramo que escolher e seja único no mercado

_Não esqueça de constituir e formalizar sua empresa nos órgãos competentes. Cadastre-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

_ Faça o curso Boas Práticas para Serviço de Alimentação, disponíveis no Sebrae (55 3223-227), Senac (3225-2121), Uningá Eleva SM (3025-7676) e Universidade Federal de Santa Maria (3220-8074)

_Para oferecer um diferencial ao mercado, qualifique a proposta do produto por meio de consultorias especializadas

_Nunca deixe de inovar. Ao mesmo tempo, mantenha as características que têm fidelizado o seu cliente

_ Busque equipamentos diferenciados e atualize-se. Se você pretende trabalhar com gastronomia embarcada, conheça as opções de food bikes e food trucks disponíveis em Santa Maria

Para contratar a Creperia

_Custo – R$ 800 (pacote de 100 unidades de crepes, disponíveis na food bike no período de três horas, em eventos particulares)

_Contato – Para encomendas, (55) 98127-3365 ou pelo e-mail: cris.ortizsenna@gmail.com

_Para interessados em curadoria de projetos (food bikes, food trucks e food carts), os contatos são (55) 99147-2323, 99153-5771, pelo e-mail saboresurbanos.sm@gmail.com ou pelo facebook