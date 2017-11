Público aproveita domingo para conferir as atrações da Feisma

Multifeira 12/11/2017 | 20h13 Atualizada em

Pouco tímido no começo da tarde de ontem, movimento nos pavilhões aumentou no início da noite Foto: Ronald Mendes / NewCoDSM

Conhecer as novidades do comércio, empreendimentos imobiliários, prestação de serviços e automóveis, e ainda comprar confecções, joias, utensílios para casa ou produtos coloniais. Ou somente desfrutar das opções de lazer e passear com a família. Tudo isso pode ser feito nos pavilhões da Feisma, Multifeira de Santa Maria, que começou no sábado e vai até o próximo domingo, no Centro Desportivo Municipal (CDM).

A possibilidade de concretizar negócios a partir da feira foi o que motivou a direção da empresa Fell Esquadrias em madeira e PVC, de Teutônia, a participar pela primeira vez.

– Já atendemos alguns clientes corporativos aqui em Santa Maria. No entanto, vimos a feira como uma oportunidade de chegar ao consumidor final. Como a consolidação da venda depende de uma série de fatores, já que o nosso produto é feito sob medida, a nossa expectativa é realizar um primeiro contato aos visitantes e apresentar nosso trabalho – destaca o gerente comercial Marco Antônio de Vargas.

A tarde ensolarada e a temperatura amena de ontem levaram muitos visitantes aos pavilhões do CDM. Entre eles, o operador de câmbio Katiano Lopes, 30 anos, que levou a esposa Cristiane Gonçalves, 30 anos, e o filho Valentim, de apenas 6 meses.

– A gente visita a Feisma todo ano. E hoje (ontem) o dia está convidativo para sair em família. Viemos conferir as novidades e trazer o Valentim para um passeio diferente – diz Katiano.

– Está tudo muito bonito. Fácil de chegar também. O Pavilhão da Moda (Vento Norte) tem muitas novidades – acrescenta Cristiane.

O número de visitantes do primeiro final de semana da Feisma deve ser divulgado hoje pela Cacism, organizadora da Multifeira. No entanto, o presidente Rodrigo Décimo adiantou ontem que houve um bom público.

– Durante o dia tivemos alguns visitantes, mas o público começou a se intensificar à tardinha. Acredito que as pessoas tenham se liberado dos compromissos que tiveram durante o dia e vieram à Feisma – comenta Decimo.

Confira os horários de funcionamento da Multifeira e os valores de ingressos.

HORÁRIOS

Segunda a sexta _ 16h às 22h

Sábados, domingos e feriados _ 10h às 22h30min

INGRESSOS

Segunda a sexta-feira _ das 16h às 22h: R$ 12

Sábados, domingos e feriado _ das 10h às 13h: R$ 6 (meia), e das 13h às 22h30min: R$ 12

Passaporte: R$ 17 (para todos os dias)

Crianças até 8 anos não pagam

SERVIÇOS GRATUITOS

Empréstimos de carrinhos de bebê, cadeiras para PCDs e guarda-chuvas

Acesso à internet

Distribuição de água quente e erva-mate

INFORMAÇÕES

(55) 3025-8727 ou 3222-7600