PESQUISA: gasolina na região varia entre R$ 3,81 e R$ 4,59

O custo com combustível é um dos mais altos na despesa de quem usa o carro no dia a dia. Uma das saídas para tentar economizar é procurar os postos com preços mais acessíveis. No entanto, uma pesquisa feita pelo Diário em 26 pontos de venda de combustíveis de 13 cidades da Região Central avisa: se você for para os lados de Cruz Alta, poderá encontrar gasolina ao preço de R$ 3,81 o litro. Já se a sua viagem tem rumo para os lados de Caçapava do Sul, você poderá conferir um dos valores mais altos: R$ 4,59 o litro.

Em Santa Maria, a última pesquisa, realizada em 3 de novembro, apontou o preço da gasolina entre R$ 4,07 e R$ 4,39.

Ontem também foi consultado o preço do óleo diesel comum, que pode ser encontrado por valores entre R$ 3,09 (em mais de um município) e R$ 3,44 (em São Gabriel).

Os reajustes constantes são apontados como um dos fatores que refletiram em redução nas vendas, conforme o proprietário do Posto Imigrante, Adriano Rodrigues Rosso, de Paraíso do Sul.

– Os clientes se queixam, mas precisam abastecer. Os aumentos seguidos fizeram as vendas caírem. Foi em torno de 20% no último mês. Acho também que é por causa da época de safra de fumo aqui na região, em que o pessoal usa menos o carro – analisa Rosso, que complementa que não tem como não repassar ao consumidor os reajustes das distribuidoras.

O levantamento foi feito ontem por telefone de forma aleatória. Se na sua cidade os preços estão maiores ou menores, entre em contato pelo e-mail: diogo.brondani@diariosm.com.br.