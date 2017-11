Obra de duplicação da Faixa Velha está parada há um mês

Santa Maria 04/11/2017 | 13h00 Atualizada em

Obra de construção do aterro do viaduto está parada desde 4 de outubro. Já a construção do viaduto segue sendo feita pela Sogel Foto: Charles Guerra / New Co

Neste sábado, completa-se um mês que está paralisada a obra de duplicação da Faixa Velha de Camobi (ERS-509). E o mais preocupante é que ainda não há nenhum sinal claro de que essa importante obra viária da cidade será retomada. Apesar de o diretor-geral do Daer, Rogério Uberti, ter dito dias atrás que o problema tinha sido solucionado, a construtora Della Pasqua informou que não tem como voltar aos trabalhos enquanto o governo do Estado não pagar as expressivas dívidas, que totalizam sete meses de atraso.

O Diário questionou o prefeito Jorge Pozzobom (PDSB) para saber se ele está fazendo pressão sobre o Daer e o governo do Estado pela retomada da duplicação. O chefe do Executivo respondeu que vai a Porto Alegre na próxima quinta-feira para tratar do assunto com o secretário estadual de Transportes, Pedro Westphalen.

– O Pedro me falou que com as vendas das ações do Banrisul agora, liquida essa dívida (com a Della Pasqua), mas mesmo assim, vou lá falar com ele na quinta. Para mim, isso era matéria vencida porque eu já tinha tratado disso com o governador Sartori, que garantiu os R$ 12 milhões que faltavam. Então, eu não vou mais discutir isso. Se o governador falou, tá falado – afirmou Pozzobom, nesta sexta.

A questão é que ainda não há previsão de pagamento das dívidas para a retomada da obra.