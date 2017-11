Novo Plano Diretor promete mudar a paisagem de Santa Maria

Política 03/11/2017 | 12h00 Atualizada em





Santa Maria ganhará uma nova avenida ligando as regiões Sul e Leste em uma extensa área vazia entre a Faixa Nova de Camobi e a BR-392 (Faixa de São Sepé).

A nova via faz parte de uma série de mudanças nas leis que definem o planejamento do município e orientam seu crescimento e desenvolvimento.

A principal delas (leia mais na página ao lado) é o Plano Diretor, uma espécie de guarda-chuva que abriga a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras e Edificações.

São elas que definem, por exemplo, a altura dos prédios, a largura das ruas e as regras para loteamentos e condomínios.

Para aprovar um conjunto de mudanças com tamanho impacto na vida dos santa-marienses, a prefeitura precisará do aval da Câmara de Vereadores, que analisará e votará o projeto de lei com as mudanças.

Antes de ser formatada para ser enviada ao Legislativo, a proposta foi debatida esta semana em três audiências publicas abertas à comunidade em três grandes bairros: Centro (segunda-feira), Camobi (terça) e Tancredo Neves (quarta).

Outra mudança que trará impacto na paisagem de Santa Maria é o incentivo à construção de edifícios altos nas proximidades das rodovias estaduais e federais que passam pela cidade.

A nova regra é simples: nessas áreas não haverá limite de altura.

– É para dar impacto, para chamar a atenção de quem passa nas rodovias – explica o presidente do Iplan, Vilson Serro.

Além de mudanças visíveis, outras alterações prometem facilitar a vida de quem quer empreender, por exemplo. Empresas que se enquadram como indústria da transformação instaladas em áreas com menos de 5 mil metros quadrados terão processo simplificado.

– Há uma série de atividades com impacto de vizinhança e outras que precisam de análise do Iplan. Nós vamos simplificar os processos.

Hoje uma costureira instalada em 30 metros quadrados, com uma única máquina de costura, tem que passar pelo mesmo processo de uma grande indústria para montar seu ateliê – exemplifica o vice-presidente do Iplan, Daniel Pereyron, coordenador técnico da revisão do plano.

Serro reforça, afirmando que a prefeitura "quer descomplicar a vida do cidadão".

A nova concepção inclui a mudança do nome de Plano Direito de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) para Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial (PDDT) para contemplar moradores da zona rural.

A atualização da legislação municipal deve ser feita a cada 10 anos por exigência de lei federal. A última mudança feita em Santa Maria é de 2005.

A intenção, segundo Serro, é enviar o projeto à Câmara ainda na primeira metade do mês.

Na próxima semana, as propostas da comunidade serão analisadas e algumas delas, possivelmente, incorporadas no projeto de lei, que passará por análise técnica da Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa e da Procuradoria Jurídica para ser encaminhado aos vereadores.

ALTERAÇÕES A CAMINHO

Todas as leis sobre planejamento territorial de Santa Maria serão modificadas: Plano Diretor; Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras e Edificações.

Essas leis orientam o crescimento e o desenvolvimento do município, definindo regras para construção de prédios, loteamentos, condomínios, abertura de ruas e avenidas, e as regiões para onde a cidade deve crescer.

– Criação da Avenida Sudeste ligando a Estância do Minuano à Estrada de Pains em área vazia entre a Faixa Nova (próximo ao Park Hotel Morotim) e a Faixa de São Sepé (BR-392, próximo à Estância do Minuano)

– Incentivo à construção de prédios verticais em áreas vizinhas a rodovias federais e estaduais, onde não haverá limite de altura

– Em zonas vizinhas com diferentes regras para a construção de edifícios, passará a valer o índice maior de construção. Ou seja, os edifícios poderão ser mais altos

– Simplificação na tramitação de projetos em análise no Instituto do Planejamento

– A prefeitura deixará de analisar área privativa de apartamento ou casa. Somente serão analisadas as áreas coletivas de uso comum, recuos e afastamentos, que têm impacto para todos os moradores

– Cai a obrigatoriedade de vaga de garagem em casas e apartamentos

– Empresas industriais (indústria da transformação) de pequeno porte (menos de 5 mil metros quadrados) terão menos exigências e burocracia para se instalar

– Lotes e quadras ficam unificados em 300 metros quadrados com o objetivo de aumentar o número pessoas em uma mesma área da cidade. A prefeitura estuda redução de área para habitação de interesse social, por exemplo. Na legislação atual, há variações de tamanho

– As doações de áreas institucionais (áreas verdes) ao município, no caso de loteamentos e condomínios, não serão mais as únicas formas de compensação. A prefeitura também poderá receber pagamento ou trocar por serviço, como a construção de um posto de saúde ou a pavimentação de ruas, por exemplo

– Prioridade para o transporte coletivo e para transporte alternativo (bicicleta), com pistas exclusivas de ônibus e ciclovias em grandes avenidas

– Todas as áreas de risco, como encostas de morro e margens de arroios, serão mapeadas