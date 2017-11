Nova loja de shopping abre 16 vagas de emprego

Santa Maria 18/11/2017 | 10h30 Atualizada em

O grupo gaúcho Paquetá vai ampliar suas operações em Santa Maria e irá inaugurar, no dia 9 de dezembro, uma nova loja de calçados das marcas Gaston e Gastonzinho. Para isso, está selecionando funcionários para 16 vagas de empregos.

As vagas são para vendedores (9 oportunidades), apoio (4), gerente (1), coordenador (1) e estoquista (1). Os interessados em concorrer devem se cadastrar no site corporativo do Grupo Paquetá.

Apesar de vender calçados para adultos na Gaston e infantis na Gastonzinho, será uma única loja com 200 metros quadrados no Praça Nova. Esta será a 168ª loja do grupo, que tem também as marcas Paquetá, Paquetá Esportes e Esposende.