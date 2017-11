Ministros participam de seminário internacional de defesa na região

Visita a Santa Maria 08/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Referência pela concentração militar em Santa Maria, São Gabriel, Rosário do Sul, Santiago e Cruz Alta, a Região Central realiza a partir de hoje a terceira edição do Seminário Internacional de Defesa (Seminde), promovido pelo APL Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm).

O encontro, que começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira, no Hotel Business Beira Rio, na localidade de Recanto Maestro, em Restinga Seca, visa debater ações de defesa e segurança em diferentes áreas, bem como apresentar novas tecnologias para o setor.

O seminário, que terá uma programação recheada de palestras e painéis, contará com a presença do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República general, Sérgio Etchegoyen. Eles devem chegar em Santa Maria no final da manhã desta quarta e participam de solenidade na Avenida do Exército, no Bairro Boi Morto. Logo após, às 14h, os ministros assistirão a uma demonstração do blindado Guarani no 1º Regimento de Carros de Combate (RCC).

Depois, irão ao Recanto Maestro para abertura oficial do III Seminde, prevista para às 18h.

A programação

Quarta-feira

9h às 13h - Seminde acadêmico - Apresentação de artigos

9h30min às 12h - III Rodada de negócios do APL Polo de Defesa e Segurança

13h - Credenciamento

14h - Mesa de abertura com a comissão organizadora

14h30min - Painel 1: Operações Interagências, com moderação do coronel Mário Andreuzza e os seguintes painelistas: Ricardo Saadi, delegado da Polícia Federal, que abordará Conceitos e exemplos de Operações Interagências na Segurança Pública; general José Caixeta Ribeiro, que irá falar sobre O projeto estratégico de Controle de Fronteira; e o tenente-coronel-aviador Sandro Bernardon, com a temática Operações com Sistemas de Aeronaves Remotante Pilotadas.

16h30min - Painel 2: Segurança Pública, com moderação do coronel Worney Delani Mendonça e painelistas general Mauro Sinott Lopes, com A atuação do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro em Operações de garantia da Lei e da Ordem; e secretário de segurança do Estado Cezar Schirmer, com Demandas de materiais, equipamentos e sistemas para a Segurança Pública do RS

18h - Abertura oficial com a presença do ministro da Defesa Raul Jungmann, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República general Sérgio Etchegoyen, do comando do Comando Militar do Sul general Edson Leal Pujol, e do presidente da Adesm Ademir José da Costa

19h - Palestra Perspectivas para a Base Industrial de Defesa do Brasil, com o secretário de produtos de defesa do Ministério da Defesa Flávio Augusto Corrêa Basílio

20h - Abertura e visita a Mostra Tecnológica

Quinta-feira

8h - Credenciamento

9h - Painel 3: Logística de Defesa, com moderação do major-brigadeiro-do-ar Raul José Ferreira Dias e os seguintes painelistas: Almirante Leonardo Puntel, que abordará o tema Logística do ministério de Defesa e Ciclo de Vida de Produtos de Defesa; contra-almirante Sérgio Henrique da Silva Almeida, com As funções logísticas: suprimento e transporte na Marinha do Brasil; general Douglas Bassoli, com Apoio logístico às Operações do Exército Brasileiro; e tenente-brigadeiro-do-ar Paulo João Cury, sobre Modernização logística da Força Aérea Brasileira.

11h20min - Painel 4: Cases da Base Industrial de Defesa _ com moderação de Sérgio Vaquelli e os seguintes painelistas: John Zacharakis, com o tema Suporte logístico de longo prazo; general Ubiratan Athayde Marcondes, com Operações para VBR de Rodas com torre TORC30; Fernando Ikedo, que falará sobre Tecnologias para o setor de defesa e segurança

13h - Seminde Acadêmico: Mostra de iniciação científica

14h30min - Painel 5: Tríplice hélice: Utilização e desenvolvimento de simuladores no APL Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria, com moderação de Nilza Zampieri e os seguintes painelistas: general Marcos Antônio Amaro que abordará o tema O preparo e o emprego da força terrestre com o uso de simuladores na 3ª Divisão de Exército; professora Solange Fagan com Pesquisa e inovação para o desenvolvimento de tecnologias em defesa e segurança; Denilso Zanon com Desenvolvimento de simuladores no APL Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria.

16h30min - Painel 6: Agenda de Segurança e Defesa na América do Sul, com moderação do professor Igor Castellano e os seguintes painelistas: professor Andrés Malamud com a temática Perspectivas para a cooperação em matéria de segurança e defesa da UFSM; professor Antônio Jorge da Rocha, com A Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano.

18h - Palestra Segurança institucional: Perspectivas e Oportunidades,como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República general Sérgio Etchegoyen.

19h - Encerramento com apresentação artística cultural gaúcha + coquetel

20h - Mostra tecnológica

Sexta-feira

9h às 12h - Visitas técnicas: Centro de Adestramento Sul (CA-SUL) / Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF) e Centro de Instrução de Blindados (CIBld)

14h30min - Integração no Santa Maria Tecnoparque