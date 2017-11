Mercado e restaurante do novo shopping abrem 30 vagas de emprego

Santa Maria 15/11/2017 | 10h30 Atualizada em

No andar térreo, Empório Amadeo terá supermercado completo, com 480 metros quadrados Foto: Due Fratelli / Divulgação

Uma boa notícia para quem está em busca de emprego na área de alimentação. O Empório Amadeo, que terá supermercado, restaurante por quilo ao meio-dia e pizzaria à noite, no Shopping Praça Nova Santa Maria, está recebendo novos currículos para cerca de 30 vagas de emprego.

Elas são para os cargos de garçom, caixa, atendente, auxiliar de produção, pizzaiolo, padeiro, auxiliar de padaria e confeiteiro. Quem pretende concorrer não pode perder tempo. Os currículos devem ser enviados ainda nesta quarta-feira para o e-mail junior@mixsa.com.br, pois a seleção começará amanhã e irá até a semana que vem.

Em julho, quando a coluna divulgou que a empresa estava fazendo a primeira seleção, foram enviados 900 currículos para as 55 vagas abertas, mas a maioria não se encaixava nos perfis de qualificação. Segundo o empresário Vanderlei Azevedo Júnior, acabaram sendo contratados na época 15 funcionários. Agora, serão contratados trabalhadores para as pouco mais de 30 vagas restantes. A princípio, quem enviou currículo na época já passou pela triagem e não precisa mais enviar currículo agora.

Segundo Júnior, a data de inauguração do Empório Amadeo está confirmada para 1º de dezembro no Praça Nova. Ele ficará entre a Riachuelo e a Smart Fit.

O Empório Amadeo provavelmente será o primeiro supermercado de Santa Maria a abrir aos domingos com funcionários já aproveitando a nova regra da Reforma Trabalhista que permite o acordo direto entre patrão e empregado valendo mais do que o definido na convenção coletiva da categoria. Segundo Júnior, os contratos dos novos trabalhadores estão sendo assinados com a previsão de folgas durante a semana e trabalho em três domingos por mês, conforme prevê a CLT.

No segundo andar, haverá restaurante com comida a quilo ao meio-dia e pizzaria à noite Foto: Due Fratelli / Divulgação

O supermercado terá 480 metros quadrados de área de loja e será completo, com todos os setores, incluindo açougue, padaria e confeitaria. O investimento, feito por Júnior e a esposa Carina Stefanello, será de R$ 4 milhões.

Os horários do Empório Amadeo no Praça Nova serão os seguintes, nos sete dias da semana: supermercado abrirá das 10h às 22h30min; restaurante com almoço por quilo das 11h30min às 14h30min; e pizzaria à noite, das 19h às 23h.