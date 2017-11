Mega-Sena e outras três loterias acumulam premiação

Sorte 05/11/2017 | 13h39 Atualizada em

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Os números do concurso 1984 foram: 21, 29, 32, 35, 43, 50. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 16 milhões. Pela quina, 13 apostadores ganharam mais de R$ 104 mil e, na quadra, o prêmio foi de R$ 1,1 mil para 1.743 pessoas.

QUINA

O concurso da Quina acumulou. O prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2,2 milhões.

Os números sorteados foram: 02, 23, 37, 49, 58. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 66 apostas ganhadoras, R$ 6.048,80

Terno - 3 números acertados - 5.723 apostas ganhadoras, R$ 104,89

Duque - 2 números acertados - 136.746 apostas ganhadoras, R$ 2,41

TIMEMANIA

A Timemania também não teve acertador. As dezenas sorteadas foram: 11, 12, 29, 30, 35, 38, 71. O time do coração foi o Americano/RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 20,5 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 33.240,48

5 números acertados - 593 apostas ganhadoras, R$ 960,93

4 números acertados - 12.220 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 122.220 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Americano/RJ - 28.386 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso da Dupla Sena não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa prevê um prêmio de R$ 1,3 milhão para o próximo o concurso. Veja como foi o sorteio:

1º sorteio: 01, 13, 24, 36, 44, 50

2ª sorteio: 19, 25, 35, 36, 37, 46