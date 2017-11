Maioria das lojas do Centro não abriu no feriado

Santa Maria 15/11/2017 | 20h32 Atualizada em

Além de farmácias, lanchonetes e sorveterias, que já costumam abrir aos feriados em Santa Maria, poucas lojas funcionaram nas ruas centrais da cidade neste 15 de novembro. Apesar de o Sindilojas ter conseguido aprovar em convenção a permissão para abrir com funcionários nesta quarta e em 8 de dezembro, a maioria dos lojistas não viu vantagem em pagar um valor extra para os trabalhadores para poder vender.

No Calçadão, por exemplo, só cinco lojas estavam abertas, entre elas Renner, Eny e Carina Presentes. Na segunda quadra da Bozano, nenhuma. Na Praça Saldanha Marinho, o Shopping Independência abriu. Na Acampamento, só lojas como Grazziotin, Por Menos, Riachuelo, Fenix e Brasmar funcionaram.

Isso acabou gerando frustração dos poucos santa-marienses que foram ao Centro e também aos comerciantes que abriram.

– Não valeu a pena abrir. Até porque foi na metade de mês e foi pouco divulgado. Domingo e feriado, ou todo mundo abre ou senão, não adianta, pois as pessoas não sabem quem vai abrir e nem vêm para o Centro porque não querem perder a viagem – diz Luciano Corrêa, gerente da Brasmar, enquanto três funcionários, de braços cruzados, aguardavam clientes, às 17h de ontem.

– Viemos lá do Bairro Juscelino Kubitschek para o Centro para trocar uma roupa, que ficou pequena, mas a loja estava fechada. Só não perdemos a viagem por completo porque consegui alugar um vestido para uma festa. Acho ruim assim, de a gente não saber quem vai abrir. Ou abre a maioria das lojas ou não abre nada, pois as pessoas se mobilizam para vir e não acham as lojas abertas – disse a funcionária pública Édina Agarriberri, 39 anos.

A principal vantagem desse acordo, entre Sindilojas e Sindicatos dos Comerciários, para abrir no feriado de 15 de novembro e em 8 de dezembro, foi para as lojas de shoppings centers. Eram os centros comerciais e seus lojistas que mais reclamavam do acordo que proibia a abertura de lojas com funcionários em todos os feriados, pois é um dia em que muita gente vai aos shoppings para passear e acabava encontrando quase todas as lojas fechadas.

Nesta quarta, na maioria dos shoppings de Santa Maria, havia bastante movimento e todas as lojas funcionaram, inclusive as de grandes redes.