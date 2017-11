Guia do IPTU poderá ser retirada a partir da próxima semana

Imposto 17/11/2017 | 17h34 Atualizada em

2018 nem deu as caras, e os contribuintes já devem se preparar para pagar aquelas contas tradicionais de todos os começos de ano. Uma delas, é o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura de Santa Maria, as guias do IPTU estarão disponíveis para retirada a partir da próxima semana na internet e no Centro Administrativo. O envio pelos Correios será realizado a partir de 15 de dezembro.

ONDE RETIRAR

_ No site da prefeitura, neste link

– Na Central de Atendimento (Rua Venâncio Aires, 2.277, 1ª andar), de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h

REAJUSTE

O IPTU teve uma reajuste de 2,70% referente ao Índice de Preços ao Consumidor Acumulado (IPCA), do período de novembro de 2016 a outubro de 2017.

PUXADINHOS

Contribuintes que passaram pelo processo do Recadastramento Imobiliário e tiveram revisão na área construída pagarão a diferença no valor do IPTU em uma guia complementar, a partir de abril de 2018.

DESCONTOS

Quem pagar o IPTU em cota única até 22 de janeiro de 2018 terá desconto de 5% no valor total do IPTU. Além disso, haverá um desconto especial para bom pagadores, os adimplentes, que quitarem o IPTU na modalidade cota única ou parcelado até 22 de janeiro. Os descontos são cumulativos.

É preciso ficar atento a um detalhe: o desconto por ser bom pagador é calculado pelo imóvel e não pela titularidade do proprietário. Isso interessa a quem comprou ou vendeu imóveis em 2018. Por exemplo: se você pagou o IPTU de 2016 e 2017 em cota única e no prazo e vendeu seu imóvel em 2018, que irá usufruir do desconto por bom pagador é o novo proprietário. Da mesma forma, se os antigos donos do imóvel que você comprou pagaram em dia, você usufruirá do desconto. Já, se eles não pagaram em dia em 2016 e 2017, você não terá direito ao desconto mesmo que tenha pago em dia o IPTU do seu antigo imóvel.

Veja a tabela de descontos até 22 de janeiro para os bons pagadores:

Pagamento em dia IPTU/2018 cota única IPTU/2018 parcelado

Em 2016 Em 2017 % desconto % desconto

Cota única Cota única 15% 10%

Cota única Parcelado 10% 10%

Parcelado Cota única 10% 10%

Parcelado Parcelado 10% 10%