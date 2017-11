Golpe do boleto falso por e-mail é aplicado em Santa Maria

Fraude online 03/11/2017 | 08h27 Atualizada em

A tentativa de golpe do boleto falso tem sido recorrente: golpistas enviam e-mails para milhares de pessoas informando sobre supostas contas que não foram pagas, informando que se a pessoa não entrar em contato com a empresa, vai gerar um pagamento em débito automático na conta corrente.

Nesta semana, várias pessoas em Santa Maria receberam e-mails falsos, em que os golpistas estão usando indevidamente o nome da empresa de telefonia Vivo, enviando um e-mail que parece ser da empresa, mas não é. O boleto anexado no e-mail é falso, e, se a pessoa pagar, o dinheiro vai para a conta dos golpistas.

Também são comuns e-mails falsos informando sobre notas fiscais eletrônicas, com links que, se clicados, podem baixar vírus em seu computador ou celular.

Autoridades alertam: desconfie desse tipo de e-mails e não clique em nada, principalmente se não conhecer o remetente. Além disso, essas empresas e a maioria dos órgãos públicos geralmente não entram em contato por e-mail. De preferência, apague o e-mail, inclusive da caixa de lixo.

Se você realmente for cliente da empresa citada, não abra os links do e-mail e não ligue para os telefones informados no e-mail, pois podem ser sites ou números falsos e colocarão você em contato com os golpistas, que podem gerar boletos falsos ou criar outras formas de golpe. Caso você ache que é uma cobrança real, procure pelo site oficial da empresa, para se certificar de que não é um site clonado, e a partir daí, ligue para a empresa para se certificar se a cobrança existe ou é falsa.

A mesma dica serve para promoções relâmpagos que são feitas em páginas no Facebook, com preços muito abaixo do mercado, ainda mais agora em novembro, quando haverá a Black Friday. Se desconfiar, não clique no anúncio do Facebook, pois pode remeter a um site falso e igual ao original, mas que vai gerar boletos falsos, que enviarão o dinheiro para a conta dos golpistas. Para conferir se a oferta é real, procure no navegador de internet pelo site oficial da loja e entre lá para ver se a promoção existe realmente.