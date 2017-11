Entidades empresariais definem cinco prioridades para a região

Mobilização 03/11/2017 | 12h01 Atualizada em

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism) e outras 11 associações comerciais da região já definiram quais serão as cinco prioridades das entidades para fazer ações na região e também cobranças do poder público.

Segundo o presidente da Cacism, Rodrigo Decimo, um problema em comum é a falta de duplicação ou de terceiras faixas na RSC-287, ligação entre Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Neste caso, o foco inicial será no trecho até Paraíso do Sul, que está passando por uma recuperação total e pode ser incluída no processo de concessão para pedágios – se é que o governo Sartori conseguirá fazer isso até o fim do mandato. Entre as outras prioridades, está a luta pela abertura do Hospital Regional de Santa Maria, que é outra pauta fundamental para a cidade e a região.

Sem prazo para retomar partos na Casa de Saúde

O próximo passo será as associações definirem o que será feito. As entidades terão uma reunião durante a Feisma justamente para definir isso. Essa união das associações comerciais, iniciada a partir de uma ideia da Cacism, é importante para mostrar a força da região. Elas podem se unir com os prefeitos da AM-Centro para ter mais peso de cobrança dos órgãos públicos e políticos.

Para quem duvida que mobilização dá resultado, aqui vai um exemplo da Região Sul do Estado. Recentemente, uma comitiva de seis prefeitos e 30 entidades empresariais da região de Pelotas foi a Brasília e visitou vários ministérios e gabinetes de parlamentares gaúchos para cobrar verbas para a conclusão da duplicação da BR-116, que liga Porto Alegre a Pelotas. Dias depois, na votação da Bancada Gaúcha, deputados e senadores garantiram R$ 81 milhões em verbas impositiva para a obra em 2018, que é quando o governo é obrigado a pagar.