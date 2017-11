Entidades da região firmam parceria para futuros negócios

Feisma 2017 14/11/2017 | 21h06 Atualizada em

Um encontro, nesta terça-feira à tarde, durante a Feisma 2017, reuniu presidentes e representantes de Associações Comerciais e Industriais (ACIs) da região com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism) para debater o desenvolvimento econômico da região.

Segundo o presidente da Cacism, Rodrigo Decimo, o grupo, que passou a adotar o nome de Movimento Centro RS, definiu ontem que, além de lutar por cinco prioridades para a região, como melhorias em rodovias e na saúde, também terá ações conjuntas na parte comercial. O objetivo é facilitar os contatos entre empresas e associações de diferentes cidades da região para a realização de negócios.

Nesta terça, o evento também contou com uma apresentação do economista Giovani Baggio, da Unidade de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Ele apresentou dados do perfil sócio-econômico da região centro do Estado a partir de uma pesquisa feita pela Fiergs.

– Ele trouxe várias informações interessantes. Primeiro, estabeleceu comparativos com faixa etária da população, que demonstra o envelhecimento bastante grande da população também na região nos últimos 10 anos. Isso afeta questões da saúde e da produtividade. Também trouxe números interessantes em termos da participação do ICMS da região em relação ao Estado. Há cidades da região que tiveram aumento de mais de 100% do aumento da participação do ICMS.