Economista norte-americano fará palestra em Santa Maria

O economista norte-americano David Friedman será um dos grandes destaques do Simpósio Interdisciplinar Farroupilha, que será realizado na sexta e no sábado, dias 10 e 11 de novembro, no Itaimbé Palace Hotel, em Santa Maria. O evento, promovido pelo Instituto Farroupilha, também terá como palestrantes o ex-secretário estadual da Fazenda, Aod Cunha.

Friedman, que é filho do Nobel em Economia Milton Friedman, defende ideias anarcocapitalistas e um sistema bancário livre de regulamentações.

O Instituto Farroupilha é defensor do liberalismo econômico e da redução do papel do Estado no controle da economia.

Os ingressos para o evento estão à venda no site Sympla. Os dois primeiros lotes já estão esgotados. O preço do ingresso do terceiro lote é de R$ 50 mais R$ 5 de taxa.

PROGRAMAÇÃO

10 de novembro

17h30min – Credenciamento

18h20min – Abertura Oficial

18h30min – Aod Cunha - "O que aprendemos no mundo e no Brasil nas últimas décadas sobre crescimento econômico, prosperidade, regras de mercado e papel do Estado."

19h30min – Intervalo

19h40min – Reginaldo Perez - "Roberto Campos: de crítico do liberalismo ao liberalismo crítico"

20h40min – Intervalo

20h50min – Rodrigo Saraiva Marinho - “O fim da Justiça do Trabalho?”

11 de novembro

13h30min – Credenciamento

14h – Abertura

14h10min – Diogo Costa - “Mosaico Digital: Experimentos em Ordem Espontânea na era da internet”

15h10min – Intervalo

15h20min – Edward Stringham - “A Fábula dos Parasitas - É necessário um Estado para garantir contratos?”

16h20min – Cof fee break

16h50min – Cristofer Correia - “Venezuela: fome e perseguição”

17h50min – Intervalo

18h – David Friedman - “O que é Economia?”

19 – Encerramento e posse do novo presidente

21h30min – Coquetel de encerramento