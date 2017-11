Duplicação Faixa Velha ainda não tem projeto de iluminação

Santa Maria 10/11/2017 | 10h30 Atualizada em

Maior parte dos 4,3 km da duplicação estão prontos, mas não há previsão de iluminação ainda

Não é de hoje que se fala de um item importante que faltou no projeto de duplicação da Faixa Velha de Camobi. Desde que a obra iniciou, em novembro de 2013, comenta-se que não foi prevista a inclusão de postes de iluminação pública. E desde lá, a gestão passada da prefeitura e, agora, o atual prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) sabem da necessidade de fazer um projeto de iluminação do trecho de 4,3 km, entre o trevo do Castelinho e a Igreja do Amaral.

Esta semana, o Diário voltou a questionar o Daer se existe algum projeto ou, ao menos, estudo para instalar a iluminação na Faixa Velha. A resposta foi de que a responsabilidade sobre isso é da prefeitura. Já o prefeito Pozzobom comentou que protocolou junto ao governo do Estado um pedido para que seja feita uma licitação para a iluminação. Porém, se o governo estadual não fizer, o assunto recairá para o município.

– Primeiro, vou esgotar todas as possibilidades no Estado. Mas se eles não puderem fazer, a prefeitura vai assumir a obra (de iluminação) – diz Pozzobom.

O prefeito aproveitou para criticar o fato de que, antes da realização do projeto da duplicação, pressionou para incluir ciclovia e iluminação na Faixa Velha, mas que o projeto do governo Tarso acabou não prevendo isso.

Além de a obra estar parada desde 4 de outubro, talvez ela até fique pronta nos primeiros meses de 2018 (como promete o Daer) e ainda nem tenha previsão de quando será iluminada.

SEM SINALIZAÇÃO DOS RETORNOS

O trecho recentemente duplicado ficou bom, na avaliação dos motoristas, mas uma queixa é sobre a falta de sinalização dos retornos, o que tem causado confusão no trânsito e perigo de acidentes, principalmente à noite. No sentido Centro-Camobi, não há placas nem pinturas no chão indicando os retornos.