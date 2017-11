Designer de Santa Maria investe na personalização de materiais de papelaria

Empreende 01/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Fichários, blocos de anotação, agenda, caderninhos, porta-lápis e pastas sanfonadas. No escritório ou em sala de aula, eles são indispensáveis e podem dar um charme ao ambiente. Em casa, os livros de receitas e cadernos de recados coloridos também são úteis. Para ficar melhor ainda, só se tudo for personalizado. E é isso o que oferece a Craft’s Micha, empreendimento de artesanato fundado pela designer gráfica Michele Brenner.

Há cinco anos, Michele encantou-se pela arte que usa tecidos, papel e madeira em cadernos, blocos de notas e outros objetos como álbuns de casamento, capas de celular ou tablets e kits presente. A técnica usada nesse artesanato chama-se cartonagem em tecido.

– Aprendi cartonagem com uma amiga, a Carla Scherer. Quando ela se mudou de cidade, eu continuei produzindo os materiais e, logo, conquistei as primeiras clientes. Mando cortar as folhas, e eu mesma furo e coloco as capinhas. O que era um hobby tornou-se uma oportunidade de renda extra. Em datas especiais e no final de ano, as encomendas aumentam – comemora ela.

O apoio da família foi fundamental no início do empreendimento. A secretária Vânia Brenner, tia de Michele, é uma das apreciadoras do trabalho da sobrinha. Além de comprar para uso pessoal, ela costuma presentear os amigos com peças da Craft’s.

– Gosto de comprar pastas sanfonadas e não fico sem os kits de caderninhos e lápis. Os trabalhos que Michele faz são apaixonantes – elogia a tia.

Tudo personalizado

Do formal ao divertido e do rústico ao moderno, Michele explora a criatividade para atender diferentes pedidos. Cliente da Craft’s Micha desde o início, a designer gráfico Nara Scherer reconhece a personalização como o principal diferencial do empreendimento.

– Gosto do capricho com que Michele apresenta cada material. Ela entrega tudo exatamente na maneira que pedimos – afirma.

Para Michele, o trabalho artesanal é prazeroso e ajuda a descontrair. Criadora da marca e da página no Facebook , ela lembra que as encomendas que devem ser feitas com antecedência, já que confecciona tudo cuidadosamente e sozinha, nos tempos livres, aos finais de semana.

Principais produtos

_ Bloco médio – R$15

_ Caixinha porta lápis – R$ 25

_ Capinha para celular – R$ 25

_ Caderninho – R$ 30

_ Agenda – R$ 45

_ Caderno de receitas – R$ 60

_ Álbum de casamento – R$ 135

Pedidos

Pela internet e pelo whatsapp – (55) 99143-1223