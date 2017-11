Daer promete pagar dívidas até o final do mês para retomar obra na Faixa Velha de Camobi

Duplicação da ERS-509 08/11/2017 | 09h30 Atualizada em

Obra começou em novembro de 2013 e deveria ter ficado pronta no final de 2015 Foto: Charles Guerra / New Co

Questionado pelo colunista do Diário Deni Zolin, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer) fez uma promessa para anotar no caderninho: até o fina do mês, a empresa Della Pasqua, que faz a obra de duplicação da Faixa Velha de Camobi, receberá o pagamento de atrasados.

Em nota, a autarquia foi sucinta: "Quanto aos pagamentos à empresa responsável pelas obras de duplicação na ERS-509, o Daer informa que os pagamentos serão regularizados até o fim deste mês. As obras devem ser retomadas em seguida."

A empresa Della Pasqua parou os serviços em 4 de outubro alegando que o Daer deve o equivalente a sete meses de serviços executados na duplicação. Já a Sogel, que está erguendo o viaduto, continua trabalhando.

Se o pagamento à Della Pasqua ocorrer até o fim de novembro, no melhor dos cenários, a duplicação só fica pronta no final de março de 2018, pois a empresa diz que ainda faltam quatro meses para concluir as rampas de acesso ao viaduto no cruzamento da Faixa Velha com a Avenida Osvaldo Cruz – isso se o Daer fizer os pagamentos em dia daqui para a frente.

Como todos os prazos da obra nunca foram cumpridos, existe risco de a obra se estender ao longo do ano que vem. Iniciada em novembro de 2013, a duplicação dos 4,3 km deveria estar pronta no final de 2015. Mas já se passaram quatro anos e não há data para conclusão.