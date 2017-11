Cresce venda de planos de conta para celulares e cai a de planos de cartão

Telefonia 06/11/2017 | 13h01 Atualizada em

Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam uma forte tendência na mudança de hábitos dos brasileiros. Em 12 meses, o celular pré-pago registrou diminuição de 18,11 milhões de linhas (-10,38%) e o pós-pago (de conta) teve aumento de 8,147 milhões de linhas (10,64%). É que, com a redução das taxas para ligação de uma operadora para outra, muitas pessoas não precisam mais ter chips de várias operadoras. E possivelmente o pós-pago tenha crescido devido à procura por pacotes de internet.

Nos últimos 12 meses, a redução é de -9,965 milhões de celulares ativos (-3,97%), totalizando agora 241 milhões de linhas em operação no país.

No Rio Grande do Sul, a redução nos últimos 12 meses foi de -4,83% no total de celulares, caindo de 14,592 milhões em setembro de 2016 para 13,888 milhões agora em setembro – foi uma redução de 704 mil celulares em um ano. Já o total de telefones fixos no Estado caiu -1,62% em 12 meses, pois eram 2,454 milhões de unidades há um ano e, agora, são 2,414 milhões de aparelhos fixos.