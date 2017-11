Concurso para estagiários da prefeitura de Santa Maria é neste sábado

Oportunidade 17/11/2017 | 17h34 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria vai realizar, neste sábado, a prova do processo seletivo para estagiários, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Ao total, são 796 candidatos inscritos para a prova, para formação de cadastro reserva nos níveis superior, técnico e médio.

Prefeitura reabre inscrições para concurso para médicos

A prova será aplicada a partir das 13h30min, em dois locais (confira abaixo), conforme o curso escolhido: na Escola Municipal Aracy Barreto Sacchis e no prédio 74A da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). De acordo com o edital do concurso, os candidatos devem comparecer aos locais com antecedência de 40 minutos, para que seja feita a identificação das salas onde serão aplicadas as provas.

A divulgação do gabarito provisório será no dia 20 de novembro, e do gabarito definitivo no dia 23 de novembro. Já a classificação final será publicada até o dia 6 de dezembro, no hall de entrada da prefeitura de Santa Maria e no site, após as 16h.

Fadisma abre edital de seleção para professores de Ciências Contábeis

LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS:

Direito e Arquitetura e Urbanismo:

Escola Municipal Aracy Barreto Sacchis, Rua Silva Jardim, n.º 2760

Demais cursos:

Campus Universitário da UFSM, Camobi, Prédio 74ª (ponto de referência – atrás do Planetário)