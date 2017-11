Começa a 30ª edição da Feisma neste sábado

Multifeira de Santa Maria 11/11/2017 | 09h41 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Aposta no colorido da decoração é um dos atrativos da Multifeira que terá ainda intervenções artísticas e outras novidades Foto: Charles Guerra / New Co

Santa Maria é uma cidade que tem o seu potencial econômico envolto pelo comércio, pela indústria, pela prestação de serviços e, ainda que a passos lentos, pela inovação tecnológica. Nos anos 70, com a pretensão de ampliar as potencialidades santa-marienses da época, empresários locais visionários criaram um evento que hoje é um marco quando se fala em apresentação das novidades dos setores citados, bem como de prospecção de negócios. É a Feisma, a Multifeira de Santa Maria, que este ano chega a sua 30ª edição.

Familiares de vítimas da Kiss têm estande na Feisma

Promovida pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism), ela reúne, em 2017, mais de 300 expositores de diferentes cidades gaúchas, e ainda de Santa Catarina e São Paulo. Para o presidente da Cacism, Rodrigo Décimo, o evento oportuniza aos participantes a prospecção de negócios inclusive após a sua realização, bem como impacta na economia local.

– A Feisma se tornou uma grande feira de negócios, que sempre foi o nosso maior objetivo. Hoje, já abrimos as vendas dos estandes com fila de espera e o público entendeu a nova proposta e vem participando cada vez mais. Além disso, quando falamos em negócios, não podemos deixar de mencionar a importância da feira para a economia local e regional, uma vez que movimenta a rede hoteleira, restaurantes, supermercados, entre outros. Empresas locais que são contratadas não apenas para montar a feira, mas também contratadas pelos expositores para montar e decorar seus estandes – considera o presidente.

Três grandes eventos movimentam Santa Maria no final de semana

A direção considera como principais atrativos deste ano a decoração, a gastronomia diferenciada, o Espaço Pub e a praça de alimentação que também terá atrações musicais. Há ainda o Espaço Kids e também a WARP, que lançará um game na Feisma com um personagem criado em Santa Maria e traz uma plataforma interativa que todos poderão jogar gratuitamente. Completam os atrativos as intervenções culturais, os mascotes Migo e Miga, as palestras e as novidades apresentadas pelos expositores.

– Nesta edição, conseguimos atender dois pedidos dos visitantes: salão do automóvel, que trará as novidades no setor, e, através de uma parceria com o Sebrae, o Espaço Colonial – destaca.

Mapa da edição deste ano da Feira Foto:

– Estamos com uma boa expectativa para o salão do automóvel. Preparamos condições especiais para a Feisma e ainda trouxemos muitos brindes aos visitantes – projeta a supervisora de marketing da concessionária Itaimbé Renault Amanda Frick.

Medicina é o curso mais disputado no vestibular da Unifra

A abertura oficial da Feisma ocorre às 11h deste sábado, no Centro Desportivo Municipal (CDM), e vai até o próximo domingo, dia 19.

HORÁRIOS

Sábados, domingos e feriados _ 10h às 22h30min

Segunda a sexta _ 16h às 22h

INGRESSOS

Sábados, domingos e feriado _ das 10h às 13h: R$ 6 (meia), e das 13h às 22h30min: R$ 12

Segunda a sexta-feira _ das 16h às 22h: R$ 12

Passaporte: R$ 17 (para todos os dias)

Crianças até 8 anos não pagam

SERVIÇOS GRATUITOS

Empréstimos de carrinhos de bebê, cadeiras para PCDs e guarda-chuvas

Acesso à internet

Distribuição de água quente e erva-mate

INFORMAÇÕES

(55) 3025-8727 ou 3222-7600