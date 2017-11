Caixa prorroga promoção de taxas do crédito rural

Economia 16/11/2017 | 12h16 Atualizada em

A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo da promoção que reduz as taxas de juros para produtores rurais no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). A redução de 0,8 ponto percentual abrange as propostas de custeio agrícola e pecuário apresentadas na Caixa até 28 de dezembro deste ano.

A taxa de juros do custeio foi reduzida de 7,5% para 6,7% ao ano, com o objetivo de apoiar o médio produtor, proporcionando redução nos custos de produção. Para se enquadrar como beneficiário do Pronamp, o produtor deve ter renda bruta anual de até R$ 1,76 milhão, sendo que pelo menos 80% dessa renda deve ser proveniente de atividades agropecuárias.

A Caixa disponibiliza cerca de 1.700 agências habilitadas a operar com o Crédito Rural. Para auxiliar na elaboração dos projetos, existem, ainda, convênios com mais 2.500 empresas de consultoria rural, em todas as regiões do país. As linhas de crédito atendem as principais culturas agrícolas, como soja, milho, arroz, café, algodão, trigo, feijão, cana-de-açúcar, laranja, sorgo, e a bovinocultura de corte e leite.

Além disso, a Caixa oferece um processo simplificado para operações de custeio agrícola de até R$ 500 mil. A análise técnica ocorre de forma online, diretamente na agência, o que garante o acesso mais ágil ao recurso pelo produtor.