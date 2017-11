Borges de Medeiros tem trecho interrompido no sábado

Trânsito 10/11/2017 | 17h23 Atualizada em

Um trecho da Avenida Borges de Medeiros será interrompido para passagem de veículos neste sábado. De acordo com a prefeitura de Santa Maria, em função do projeto Sorria Criança - que fará atendimento odontológico às crianças - o trânsito na Avenida entre as ruas Ernesto Beck e Daudt ficará interrompido das 8h às 16h.

Projeto atende 60 crianças para tratamento odontológico

Ainda conforme a prefeitura, o bloqueio será necessário porque, no local, haverá instalação de brinquedos infláveis para crianças e estruturas de serviços de saúde onde serão feitos os atendimentos.

O Sorria Criança é uma edição do projeto Sorria Santa Maria, que atenderá 60 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 13 anos.