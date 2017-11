Banca de shopping de Santa Maria é fechada por atraso de aluguel

Fiscalização 01/11/2017 | 14h19 Atualizada em

Uma banca do Shopping Independência, no centro de Santa Maria, foi fechada pela prefeitura na noite de terça-feira. De acordo com a fiscalização, o aluguel estava com 33 meses de atraso no pagamento. A ação foi desencadeada pela Superintendência de Fiscalização e contou com o apoio da Guarda Municipal. O local foi lacrado.

De acordo com o superintendente de Fiscalização, Tiago Candaten, o proprietário da loja foi notificado diversas vezes, além de ter sido solicitada a negociação da dívida. Entretanto, o pagamento não havia sido feito e, até este mês, os valores atrasados chegaram ao montante de R$ 9,7 mil.

– A última notificação foi feita no dia 19 de setembro e foi dado o prazo final. Ontem chegamos lá e a banca já estava desocupada – explicou Candaten.

Foto: João Vilnei / Prefeitura de Santa Maria

A ocupação da banca fechada será feita por edital, na qual os 32 comerciantes suplentes serão convocados a concorrer pelo espaço.