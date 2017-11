Aumenta em 44% a venda de carros zero no mês de outubro em Santa Maria

Automóveis 02/11/2017 | 16h30 Atualizada em

Depois da queda expressiva em 2016 na venda de automóveis e comerciais leves (picapes e utilitários) novos, o ano de 2017 vem tendo uma forte retomada. Dados do Renavam divulgados ontem revelam que Santa Maria fechou o mês de outubro com um emplacamento de 429 veículos zero km, um número 44% maior que os 298 registrados em outubro de 2016. Com isso, voltou-se ao patamar de outubro de 2015, quando tinham sido 427 unidades. Os dados daqui foram melhores do que no país, que teve aumento de 27% em outubro.

No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, o resultado também é positivo, com crescimento de 11,5% na cidade.

Esse reaquecimento da venda de carros é mais um indicador de que uma parcela dos consumidores voltou a ter confiança na economia e perdeu o medo de gastar, passando a fazer compras de valor mais expressivo – se formos analisar, uma parte das pessoas tinha boa quantia de dinheiro aplicado, mas parou de consumir só porque estava com receio devido às grandes incertezas com a política e a economia, já que nem se sabia quem estaria no comando do país. Essa retomada da confiança é boa para todos os setores da economia.

As quedas das taxas de juros também estão ajudando a retomada dos financiamentos, que são uma alavanca importante na compra de veículos.

Por último, não dá para esquecer da paixão do brasileiro por carros. Nos últimos meses, as montadoras tiveram vários lançamentos de novos modelos, tanto de carros populares quanto de outros mais caros, o que aguça o consumidor a comprar um carro zero.

Foto: Renavam / DSM