As novidades da Feisma, que começa a ser montada no CDM

Santa Maria 07/11/2017 | 12h00 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A partir do próximo sábado, mais de 300 expositores de Santa Maria e de fora vão movimentar o Centro Desportivo Municipal para a 30ª edição da Feisma, que festejará também os 120 anos da Cacism. Ontem, os estandes e a decoração já estavam sendo montados.

A principal mudança na feira deste ano é que, no espaço entre o ginásio principal do CDM e a Rua Appel, onde em 2016 funcionou a Expofeira, desta vez será colocado o Salão do Automóvel. Outra novidade será o Espaço Colonial, em parceria com o Sebrae, que funcionará junto ao ginásio principal, onde produtores de Santa Maria e região vão vender produtos coloniais.

Além disso, este ano, haverá duas bilheterias para entrada: a principal, na Rua Appel, e outra perto do estacionamento. Mais uma vez, o centro de eventos não será usado para a estrutura da feira, pois está inacabado.

HORÁRIO DE VISITAÇÃO

Segunda a Sexta-feira: Das 16h às 22hs

Sábados, Domingos e Feriado: Das 10h às 22h30min