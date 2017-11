Apenas 50% da área de arroz foi plantada na região

Agronegócio 16/11/2017 | 12h30 Atualizada em

O tempo bom dos últimos dias ajudou os produtores rurais a tentar recuperar o tempo perdido e plantar as lavouras de soja e arroz, que poderão ter influência do La Niña, com risco de chuvas abaixo do esperado no verão.

Segundo boletim da Emater Regional, de Santa Maria, a semana foi de movimentação de máquinas e equipamentos para o plantio da safra de arroz, que está muito atrasada. Na região, só 50% da área foi plantada e se encontra 100% em germinação e desenvolvimento vegetativo inicial. A expectativa de área plantada para esta safra é de 134 mil hectares na região. Isso representa uma redução de 5%, já que, na safra passada, foram semeados 141,3 mil hectares.

Já no caso da soja, a principal cultura da região, 57% da área prevista foi plantada até agora. A previsão é de 822 mil hectares com a cultura. Houve uma queda de 10,6%, pois, na safra passada, foram plantados cerca de 920 mil hectares na região.

No caso do milho, 50% das lavouras já foram plantadas, e o restante deverá ser semeado no final de dezembro ou pós-colheita do fumo. Do que foi plantado, 85% estão em fase de germinação/desenvolvimento vegetativo, 12% em floração e 3% em enchimento de grão. No milho para silagem, 55% da área prevista, de 5,5 mil hectares na região, está plantada. Os produtores de feijão 1ª safra já semearam os 1.850 hectares previstos na região, com 98% em fase de germinação e desenvolvimento e 2% em floração.

Segundo a Emater Regional, o preço médio do quilo vivo do boi na região subiu de R$ 4,54, na semana passada, para R$ 4,66, e o da vaca manteve-se estável em R$ 3,93. Todo o gado que se encontrava nas pastagens cultivadas de inverno já foram retirados para ser feito o plantio da soja, com isto termina o período de maior oferta de gado gordo, provocando alta dos preços.