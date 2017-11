10 atrativos para conferir na Feisma

NO CDM 18/11/2017 | 08h48 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Feira, que termina neste domingo, tem várias opções de compras e diversão para toda a família Foto: Charles Guerra / New Co

A Feisma, Multifeira de Santa Maria, chega aos seus últimos dias de realização, já que encerra suas atividades neste domingo. A feira, que nasceu em 1978, comemora sua 30ª edição em 2017 reunindo mais de 300 expositores em cinco pavilhões do Centro Desportivo Municipal (CDM). Desde o dia da abertura até quinta, o evento já teve um público de mais de 65 mil pessoas, conforme dados da promotora do evento, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism).

Para quem ainda não foi conferir os atrativos, o final de semana é a última oportunidade. O visitante poderá ver e comprar itens que vão desde aquela peça de vestuário que é tendência no momento, passando pelos lançamentos do mercado automotivo, até a possibilidade de realizar o sonho da casa própria. Serviços gratuitos, agenda de shows e a decoração também valem a visita na feira.

O Diário selecionou 10 das principais atrações da Feisma. Confira:

BONS NEGÓCIOS



Para alguns expositores, a esperança é de que os últimos dias sejam de boas vendas.

– Participo da Feisma há alguns anos, e tinha um expectativa boa para esta edição. O público está bom, mas espero que as vendas melhorem. Nos dias que os portões abriram pela manhã, as negociações foram melhores – considera a expositora Elisangela Lara, que trouxe de Guaporé confecções para comercializar no Pavilhão da Moda.

A expositora de São João do Polêsine Maria Salete Brondani, que está no Espaço Colonial com produtos artesanais feitos a partir da banana, afirma que a Feisma está sendo uma grande vitrine para o seu negócio.



– Estamos aqui para apresentar o nosso produto aos consumidores e, quem sabe, conquistar novos clientes que tenham interesse em revendê-los, já que abastecemos alguns pontos em Santa Maria – revela Maria.

A coordenação da feira espera que os visitantes prestigiem o evento nesses últimos dois dias. O coordenador da Feisma, Luiz Fernando Pacheco, diz que muitas atrações foram preparadas pensando em quem quer fugir dos negócios.

– A Feisma também foi pensada para aquelas pessoas que querem apenas passear, que buscam o lazer. Tem opções de gastronomia para todos os gostos, tem shows musicais, tem intervenções artísticas, shows de luzes, distribuição de erva-mate e água quente para o chimarrão em família. Queremos que o público aproveite que o calor foi embora e venha aproveitar a Feisma – convida o coordenador.