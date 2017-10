Veja quais são os cargos ofertados em feirão de empregos em Santa Maria 

Oportunidade 26/10/2017 | 16h44 Atualizada em

Nesta sexta-feira, a o Empregar RS, feirão de empregos organizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/Sine) oferece 4 mil vagas de emprego em todo o Estado, sendo mais de 100 vagas para Santa Maria. A organização não informou o número exato de vagas para cada função.

Mais de 150 vagas de empregos e estágios para quarta-feira

A partir das 8h de sexta, serão distribuídas as fichas e o atendimento começa às 9h. Ao longo do Feirão, os candidatos poderão participar de palestras e oficinas com dicas sobre montar um currículo, como se portar em uma entrevista de emprego, por exemplo, ou ainda tirar dúvidas.

Primeiro bar e restaurante do Boulevard do novo shopping abre na terça

Para participar, os interessados precisam comparecer na Agência FGTAS/Sine, que fica na Rua Silva Jardim, 1.994, e levar a carteira de trabalho. Informações pelo (55) 3222-9005. Veja os cargos que terão vagas ofertadas:

- Abastecedor Mecânico (frentista)

- Atendente de lojas (maquinário)

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de cozinha

- Auxiliar de depósito

- Auxiliar de limpeza

- Auxiliar de linha de produção (frigorífico)

- Auxiliar de marceneiro

- Chapista de lanchonete

- Confeiteiro

- Consultor de vendas

- Copeiro

- Costureira de produção industrial

- Cozinheiro geral

- Eletricista predial

- Empacotador a mão

- Entregador de jornais e revistas

- Estoquista

- Inspetor técnico veicular

- Lavador de veículos

- Mecânico de manutenção de caminhão diesel

- Mecânico de refrigeração

- Mecânico eletricista de automóveis

- Monitor de entretenimento

- Montador de móveis de madeira

- Oficial de manutenção predial

- Orientador de vendas

- Padeiro confeiteiro

- Pedreiro

- Professora na educação infantil (pedagogia)

- Repositor em supermercados

- Serralheiro

- Supervisor comercial merchandising

- Supervisor manutenção veículos pesados

- Técnico manutenção de impressoras

- Técnico manutenção de informástica

- Técnico manutenção de máquinas

- Técnico instalação máquinas cartão de crédito

- Técnico em segurança do trabalho

- Vendedor interno

- Vendedor pracista

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

- Assistente administrativo

- Atendente de lanchonete

- Atendente de lojas

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de linha de produção

- Auxiliar Operacional de logística

- Cobrador transporte coletivo

- Frentista

- Repositor de mercadorias