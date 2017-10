Temer passa mal e vai para hospital em Brasília

Política 25/10/2017 | 14h56 Atualizada em

O presidente Michel Temer está em um hospital em Brasília nesta quarta-feira. A informação foi confirmada por Antonio Imbassahy, ministro da Secretaria de Governo que está licenciado para votar a denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados.

Em nota à imprensa, o governo confirmou: no final da manhã de hoje o presidente sentiu um desconforto e foi atendido, primeiramente, no setor médico do Palácio do Planalto. O médico plantonista constatou uma obstrução urológica e recomendou que ele passasse por uma avaliação no Hospital do Exército, onde permanecia para fazer exames na tarde desta quarta.

DENÚNCIA IRIA A VOTAÇÃO

O plenário da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar o pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco.

O presidente e os ministros são acusados de formar uma organização criminosa para ocupar cargos públicos e arrecadar propinas, estimadas em R$ 587 milhões. Temer também é acusado de obstrução de Justiça. O Planalto nega todas as acusações.

Tanto o presidente quanto os ministros só poderão ser investigados pelo STF se pelo menos 342 do total de 513 deputados se manifestarem contra o relatório de Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que defende a inadmissibilidade da denúncia. Acompanhe ao vivo:

*Folhapress e Agência Brasil