Rede de lanchonetes abre cinco vagas para pessoas com deficiência em Santa Maria

A rede de fast-food McDonald’s anunciou que está abrindo 260 vagas para atendentes de restaurante a serem preenchidas por pessoas com deficiência no Brasil. Dessas vagas, 51 são para o Rio Grande do Sul, sendo 5 para Santa Maria, 33 para Porto Alegre, além de outras em Rio Grande (3 vagas), Gramado (2), Santa Cruz do Sul (2), São Leopoldo (2), Viamão (2), Canoas (1) e Gravataí (1). Os interessados devem ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Não é necessário comprovar experiência em atendimento ao cliente. Os benefícios são assistência médica, alimentação no local e vale-transporte em dinheiro. Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site www.vagasmanpower.com.br.

O McDonald’s deve abrir ainda este ano sua nova filial, no Praça Nova, onde a estimativa é empregar 40 pessoas. Mas a seleção de empregos ainda não foi anunciada.