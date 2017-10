Primeiro bar e restaurante do Boulevard do novo shopping abre na terça

Santa Maria 26/10/2017 | 09h30 Atualizada em

Projeção gráfica mostra como deve ficar interior do The Park, que terá mezanino (ao fundo) Foto: Projeção gráfica / Divulgação

O bar e restaurante The Park confirmou a nova data de inauguração Praça Nova Santa Maria – será a primeira operação no Boulevard do shopping. A abertura será às 19h da próxima terça-feira, dia 31 de outubro, com a já tradicional noite da Champanharia, e com as atrações Sandro & Cícero e DJ Karin Spezia.

Até sábado, dia 4 de novembro, haverá uma semana especial de inauguração, com atrações especiais em cada noite. Além disso, sempre às sextas e sábados, haverá o Park Night, com três atrações na noite e com funcionamento estendido, até por volta das 3h ou 4h da madrugada – no final da noite, será uma espécie de balada. Nas demais noites, deve funcionar até 1h ou 2h.

Ainda não está definido se o The Park abrirá aos domingos. Já é confirmado que funcionará também para almoço, de segunda a sábado, das 11h30min às 14h. Será no formato de bufê livre, em que será servido prato de frango assado e polenta na mesa. Não haverá bufê por quilo. Só a sobremesa deve ser por quilo.