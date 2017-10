Preço do gás subiu mais de R$ 10 desde o começo do ano em Santa Maria

Economia doméstica 18/10/2017 | 09h45 Atualizada em

O preço do botijão de gás segue sendo pauta na economia doméstica de todo consumidor. Os reajustes que passaram a ser frequentes fazem com que o trabalhador busque alternativas na tentativa de economizar. Foram seis ao longo do ano. Além disso, desde o começo de 2017, o preço do botijão de 13 quilos subiu mais de R$ 10 em Santa Maria.

Os preços mais baratos para tele-entrega passaram de R$ 58 para os R$ 70 praticados hoje. Um aumento de 20,6%. No caso do botijão comercializado na portaria do ponto de venda, em que o consumidor vai até o local buscar o produto, os valores mais baixos praticados tiveram alta de 19,8%. Os preços mais em conta saltaram de R$ 53 para R$ 63,50 (veja no gráfico a seguir).

Foto:

Hoje, os preços cobrados em 14 pontos pesquisados pelo Diário na cidade foram todos reajustados conforme a última suba anunciada pela Petrobras, na semana passada, que foi de 6,9%. O valor do gás de cozinha pode ser encontrado entre R$ 63,50 e R$ 72 na portaria e de R$ 71,50 a R$ 77 para entrega em casa.

Sócios do Clube do Assinante do Diário de Santa Maria têm uma vantagem na hora da compra do gás. A revenda Lorensi, no bairro Tomazetti, dá 10% de desconto aos associados.

Foto: