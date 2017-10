Pelo segundo mês seguido, Santa Maria tem geração de novos empregos

Trabalho 20/10/2017 | 09h40 Atualizada em

O Ministério do Trabalho divulgou o balanço da geração de postos de trabalho com carteira assinada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para o mês de setembro. E o alento é que, pelo segundo mês seguido, Santa Maria ficou com o saldo no positivo, gerando novos postos. Ao todo, foram 66 novos empregos em setembro, o que gera um total de 693 postos de trabalho no acumulado dos nove primeiros meses do ano.

Ainda não é um número excelente, se comparado aos anos de "vacas gordas", mas bem melhor do que no mesmo período de 2016, quando o saldo era negativo e a cidade perdia 122 empregos (ou seja, o total de demissões era maior que o de contratações).

Em setembro, o comércio gerou o maior número de empregos, com 113 novos postos. O setor também é o que mais emprega no acumulado do ano, com 295 novas vagas, seguido dos serviços, com 188 empregos (veja quadro abaixo).

No país, o Caged tem o sexto mês seguido com saldo positivo. Em setembro, foram 34,4 mil novos empregos, o melhor resultado para o mês desde 2014. Além disso, no acumulado do ano, são 208,9 mil empregos gerados.

Já no Rio Grande do Sul, o cenário ainda é preocupante, com os empregos quase estagnados, com leve queda de -278 vagas em setembro e de -630 no ano. De janeiro a setembro, a indústria no Estado reagiu e gerou 5,6 mil novos empregos, enquanto o comércio cortou 5,2 mil. Já serviços criou só 1,3 mil, e construção civil, 799 vagas.

