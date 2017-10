Obra da Faixa Velha está parada há quase um mês e não há prazo para retomada

Santa Maria 30/10/2017 | 09h48 Atualizada em

Uma das principais obras viárias de Santa Maria parou há quase um mês (no dia 4 de outubro) e ainda não tem data para recomeçar. Apesar de o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) afirmar que as obras da duplicação da Faixa Velha de Camobi (ERS-509) "serão retomadas nos próximos dias", a construtora responsável pelo serviço, a Della Pasqua, diz que não tem condições de voltar aos trabalhos enquanto o governo do Estado não pagar as dívidas referentes a sete meses de serviços.

Em nota enviada ao colunista Deni Zolin, o Daer deu como certo o recomeço e informou:

"A decisão (de retomada da obra) foi anunciada após reunião, realizada na quinta-feira (dia 19), entre o diretor-geral do órgão, Rogério Uberti, e o proprietário da empresa contratada para os serviços. Durante o encontro, foi definido um novo cronograma de aportes financeiros para que a obra seja executada de forma ininterrupta, até a sua conclusão, prevista para o primeiro trimestre de 2018."



Porém, a direção da construtora Della Pasqua informou que ainda não recebeu nenhum novo pagamento por parte do Estado nem o cronograma de futuros desembolsos e de execução dos trabalhos que garantam a conclusão da obra. A empresa diz que é grande o volume de verbas que tem para receber do Daer e que, por isso, não tem como seguir trabalhando, pois são expressivos os gastos com materiais e funcionários.

A Della Pasqua deixou claro que só reiniciará a obra quando o dinheiro for pago. Já a Sogel segue tocando a construção do viaduto, que está quase pronto.

Obra poderá ficar pronta em março

Para que os 4,3 km da duplicação sejam totalmente concluídos, o principal serviço que falta é a construção dos aterros (foto acima) de acesso ao novo viaduto. A Della Pasqua paralisou esse trabalho de construção das rampas em 4 de outubro e diz que, assim que a obra for retomada, levará quatro meses para concluir todo o serviço, se o Daer normalizar os pagamentos.

Portanto, na melhor das hipóteses, se o Estado pagar a empresa no início de novembro, o trânsito sobre o viaduto só deve ser liberado em março de 2018. O problema é que, por enquanto, não há garantia que o dinheiro será pago agora.