Não há previsão de construir terceiras faixas na RSC-287, diz o Daer

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Dos 55 quilômetros entre Santa Maria e Paraíso do Sul, somente 9 terão reconstrução total da rodovia Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Apesar da vontade de entidades empresariais e prefeitos da Região Central de aproveitar que trechos da RSC-287, entre Santa Maria e Paraíso do Sul, estão sendo recuperados e já construir terceiras faixas ao longo do trajeto, a ideia pode não sair do plano do desejo. O banho de água fria chegou ontem, com informações do Daer ao colunista do Diário Deni Zolin.

O prefeito de São Sepé e presidente da AM-Centro, Leo Girardello, diz que discutirá o assunto no início de novembro, na reunião com os prefeitos. Porém, ontem, o superintendente regional do Daer, Julio Huber, afirmou que dos 55 km em obras na rodovia, somente 9 km estão sendo reconstruídos de forma total, com colocação de base e asfaltos novos, inclusive no acostamento. Portanto, seria só nesses trechos que haveria viabilidade técnica de mudar a sinalização para instalar terceiras faixas que facilitariam as ultrapassagens. O problema é que alguns desses trechos são curtos.

– Se chegar o pedido dos prefeitos, vou encaminhar para a direção do Daer, que fará a análise de viabilidade técnica – diz ele.



A direção do Daer informou que o projeto de recuperação da RSC-287, pelo Crema 2, foi aprovado pelo Bird e não prevê incluir terceiras pistas. A autarquia diz que qualquer mudança precisaria passar pelo aval do Bird, que financiou os valores para a obra.

O Daer informou que receberá os pedidos das entidades para avaliar as condições técnicas e financeiras de incluir terceiras pistas, mas que não conseguiria fazer essa obra pelo Crema, sendo necessário arrumar verbas e fazer projeto e licitação novos. Para o Daer, a prioridade agora é concluir a recuperação da rodovia pelo Crema.





VELOCIDADE A 100 KM/H?

O superintendente regional do Daer de Santa Maria, Julio Huber, é favorável a outra ideia, a de aumentar a velocidade da RSC-287 de 80 para 100 km/h, ao menos nesse trecho que estará totalmente recuperado, entre Santa Maria e Paraíso do Sul. É provável que essa recuperação seja concluída até o final de 2018, mas dependerá do ritmo de repasse de verbas.

_ A rodovia vai ficar como nova e tem uma geometria plana, que possibilitaria aumentar para 100 km/h, mas isso precisaria ser avaliado pela equipe técnica do Daer _ diz Huber.