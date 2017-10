Modelar massinha virou um negócio para artesã de Santa Maria 

Empreende 25/10/2017 | 13h38 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

É possível modelar uma massinha e ainda ganhar dinheiro com isso? Sem dúvidas! Essa, inclusive, é a realidade da artesã Carla Biscaro Neis, da Biscuitteria, empreendimento que vende peças prontas e ensina a arte do biscuit em Santa Maria.

Ela conta que a iniciativa nasceu da necessidade de ter uma renda extra sem precisar sair de casa, já que tem filhos pequenos.

– Trabalhar com biscuit é entrar no mundo mágico da massinha de modelar. Além das peças prontas, meu foco são os workshops e venda de material para biscuit – afirma.

Enfeites para chimarrão, bolos decorativos, noivinhos, lembrancinhas de chás de bebê, nascimento, formatura e casamento. Em meio a massas e formas, a empreendedora compartilha sua técnica com outras mulheres que também fizeram do biscuit uma oportunidade de negócio.

A secretária Aniele Lemos foi aluna e hoje é cliente de Carla, de quem compra materiais para produzir suas encomendas. Com apenas uma aula na Biscuitteria, ela fez do artesanato uma fonte de renda extra.

Inspiração

Foto: Charles Guerra / New Co

Experiente em outros trabalhos manuais, a artesã Tatiana Baldez também queria aprender a arte do biscuit. Depois que fez o workshop com Carla, trabalha só com isso. Satisfeita com o empreendimento, ela conta que Carla dá todo o suporte aos alunos e não tem medo de ensinar tudo o que sabe.

Há três anos, a promotora de vendas Delecimar Ramos sofreu uma lesão na coluna cervical e perdeu parte dos movimentos das pernas e braços. Para lidar com a situação, buscou na internet uma maneira de trabalhar em casa e conheceu a Biscuitteria.

– Quando eu estava sem motivação para nada, a Carla me mostrou o mundo mágico do artesanato. Agora vivo mais feliz. Faço biscuit por terapia e ainda vendo algumas peças – comemora Delecimar.

Já para Carla, o incentivo e a inspiração para o trabalho vieram da mãe, a empresária Ivete Biscaro. Ela admite que não sabia empreender. No início, o apoio da irmã, Angélica Neis Rossi, que vendeu as primeiras peças, e da tia, Maria de Lourdes, que foi a primeira sócia, foi fundamental para ela acreditar que, com ousadia, organização e força de vontade, uma artesã permanece forte no mercado.

– Ninguém faz nada sozinho. A Biscuitteria conta com ajuda que vai além do artesanato. A minha prima, Luciana Biscaro, é quem faz as vendas externas desde o começo do empreendimento – afirma.

A empreendedora diz que muitas pessoas a procuram para aprender a técnica e que ela incentiva outras artesãs a investirem no biscuit.

Retorno

Com assessoramento da mãe e com a prática, Carla aprendeu a valorizar a mão de obra do artesanato e calcular com precisão os custos e lucros da Biscuitteria.

– Hoje, o biscuit é a principal fonte de renda da minha casa. Meu marido, Evandro Neis, toma conta do lado financeiro, enquanto eu faço as peças e dou os cursos – diz.

Foto: Charles Guerra / New Co

Dicas para quem quer trabalhar com artesanato

_ Trabalhe com o que gosta de fazer

_ Calcule o tempo de produção

_ Calcule o custo de cada peça e o valor de venda dos produtos

_ Seja o primeiro a valorizar o artesanato

_ Tenha espírito empreendedor

_ Acredite no seu potencial e persista

Na Biscuitteria

_ Workshops– R$ 19,90 a R$ 79,90 com material incluso

_ Cursos rápidos– De R$ 20 a R$ 60 (com material)

_ Aulas particulares– R$ 75 (5 horas e meia), mais R$ 35 (taxa de material)

_ Lembrancinhas – De R$ 3,50 a R$ 12

_ Velas personalizadas – De R$ 25 a R$ 80

_ Casais de noivos – De R$ 150 a R$ 350

_ Enfeites para chimarrão – De R$ 5 a R$ 20

_ Bolos fakes – De R$ 150 a R$ 600

_ Contato – (55) 3212-8093 e 99113-2528 (Whatsapp)