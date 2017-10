Maioria dos deputados gaúchos votou contra Michel Temer 

Política 25/10/2017 | 19h58 Atualizada em

A Câmara dos Deputados vota, nesta quarta-feira, o pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco.

O presidente e os ministros são acusados de formar uma organização criminosa para ocupar cargos públicos e arrecadar propinas, estimadas em R$ 587 milhões. Temer também é acusado de obstrução de Justiça. O Planalto nega todas as acusações.

Tanto o presidente quanto os ministros só poderão ser investigados pelo STF se pelo menos 342 do total de 513 deputados se manifestarem contra o relatório de Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que defende a inadmissibilidade da denúncia. Os deputados que votaram não, são a favor do processo contra o presidente. Os parlamentares que votaram sim, concordam com o arquivamento do processo. Veja como votou cada deputado gaúcho:

Afonso Hamm (PP) - não

Afonso Motta (PDT) - não

Alceu Moreira (PMDB) - sim

Bohn Gass (PT) - não

Cajar Nardes (Pode) - sim

Carlos Gomes (PRB) - sim

Covatti Filho (PP) - sim

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD) - não

Darcísio Perondi (PMDB) - sim

Giovani Cherini (PDT) - sim

Heitor Schuch (PSB) - não

Henrique Fontana (PT) - não

Jerônimo Goergen (PP) - não

João Derly (Rede) - não

Jones Martins (PMDB) - sim

José Fogaça (PMDB) - sim

José Otávio Germano (PP) - sim

Jose Stédile (PSB) - não

Luis Carlos Heinze (PP) - não

Marco Maia (PT) - não

Marcon (PT) - não

Maria do Rosário (PT) - não

Mauro Pereira (PMDB) - sim

Onyx Lorenzoni (DEM) - não

Paulo Pimenta (PT) - não

Pepe Vargas (PT) - não

Pompeo de Mattos (PDT) - não

Renato Molling (PP) - sim

Ronaldo Nogueira (PTB) - sim

Sérgio Moraes (PTB) - sim

Yeda Crusius (PSDB) - ausente