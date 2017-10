Loja inaugura e outras cinco vão abrir este mês no novo shopping

Santa Maria 21/10/2017 | 11h20 Atualizada em

Santa Maria passa a contar com mais uma loja de rede nacional. A filial da Polishop, famosa por anunciar seus produtos inovadores em um canal de TV próprio, inaugurou na sexta-feira no Praça Nova Santa Maria. A chegada da rede gerou 10 novos empregos na cidade e pode ser mais um atrativo para trazer clientes da região para Santa Maria, já que muita gente que vê os anúncios na TV agora poderá testar os produtos na filial daqui.

Com isso, o novo shopping conta agora com 72 lojas. E outras cinco operações devem abrir ainda em outubro: a lanchonete de esfirras e comida árabe Mister Sheik, a loja de vestuário da marca internacional Calvin Klein, a loja nacional de moda masculina Reserva, a Bliz&Cia, de moda jovem unissex, e o restaurante e bar The Park. Esse último chegou a anunciar que iria inaugurar no Boulevard na próxima terça, dia 24, mas devido a um imprevisto na obra, a abertura do The Park foi adiada. Deve ser ainda em outubro, mas a data será confirmada em breve. A princípio, neste sábado será a despedida do The Park no Itaimbé Palace Hotel.