Lista de devedores de impostos será enviada ao serviço de proteção ao crédito em 2018

Impostos 23/10/2017 | 11h01 Atualizada em

Apesar de estar autorizada a cobrar os devedores de impostos e taxas não pagas já no ano corrente (antes só podia cobrar do ano anterior), a Secretaria de Finanças de Santa Maria não deverá enviar ainda em 2017, ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), a listagem dos contribuintes e empresas que estão com débitos deste ano com o município.

Como o sistema é informatizado, seria fácil para a prefeitura enviar agora uma lista grande de nomes de pessoas que não pagaram o IPTU e outros impostos e taxas em 2017. Segundo o secretário de Finanças, Jean-Pier Vasconcellos Esquia, a decisão de deixar para 2018 foi tomada em função da estrutura de atendimento no 1º andar da prefeitura, que já está com maior movimento devido ao recadastramento urbano. Se cobrasse os devedores de impostos agora, não haveria capacidade para atender todo mundo.

O esforço de aumentar a arrecadação é constante, mas, às vezes, esbarra na questão estrutural.