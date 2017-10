Limpeza de ruas e distribuição de alimentos continuam em Santa Maria

Depois da tempestade 22/10/2017 | 19h30 Atualizada em

Após a tempestade que atingiu a cidade, o cenário ainda é caótico em diversos pontos de Santa Maria. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, a expectativa é que o decreto de situação de emergência seja assinado nesta segunda-feira. Enquanto isso, os trabalhos de limpeza da cidade e a distribuição de donativos ao atingidos continuam.

Para quem saiu de casa no fim de semana, com o intuito de passear, a vista ainda impressionava no principal parque da cidade, o Itaimbé. Muito entulho ainda estava no caminho. Neste domingo, funcionários da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalhavam no corte e recolhimento de árvores caídas.

De acordo com o secretário Paulo Roberto de Almeida Rosa, oito homens trabalharam, de manhã e à tarde, na desobstrução da área de passeio do parque.

– Aqui (no Itaimbé), o dano foi grande e, assim como em outras áreas da cidade, não vai ser em alguns dias que vamos conseguir retirar todo o material. Esse trabalho ainda vai longe, mas estamos somando esforços com a Secretaria do Meio Ambiente para atender a demanda – disse Rosa.

Nesta semana, o trabalho no Parque Itaimbé deve continuar no cronograma de trabalho, assim como na Praça General Osório – mais conhecida como Praça do Mallet –, entre outros pontos da cidade.

O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal também estão realizando o corte e recolhimento de árvores caídas. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a força-tarefa deve continuar com as ações nos bairros Tancredo Neves, Nova Santa Marta e Passo D’Areia. Nesta segunda-feira deve começar também a desobstrução de bocas de lobos e bueiros.

DOAÇÕES

Até a tarde de sábado, foram arrecadadas cerca de 4,3 toneladas de alimentos e quase 2 mil unidades de material de higiene e de limpeza no Corpo de Bombeiros. No sábado, os moradores atingidos nas vilas Oliveira e Brenner receberam lonas, cestas básicas e produtos de limpeza.

Todas as famílias que recebem os donativos são cadastradas pelas assistentes sociais do Município. Segundo dados da Defesa Civil, desde sexta-feira, 178 cestas básicas e 129 quites de higiene e limpeza foram entregues às famílias cadastradas no município.

Para auxiliar nos trabalhos, integrantes do grupo de Bombeiros Mirins foram até a central de distribuição para ajudar na organização das doações e na separação de lonas.

SEM LUZ

Ainda há casas sem energia elétrica em Santa Maria e na região. De acordo com a assessoria da RGE Sul, 95% dos locais que estavam sem luz já tiveram o serviço normalizado. Em Santa Maria, São Francisco de Assis e Júlio de Castilhos, os casos são pontos isolados, de acordo com a assessoria de imprensa.

Em todo o Estado, mais de 300 mil clientes chegaram a ficar sem o serviço. Hoje, no total, são 21 mil. As áreas mais afetadas são a Região Central e os municípios de Cruz Alta e Santo Ângelo. Não há previsão de restabelecimento total de energia elétrica.