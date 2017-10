Lideranças e lojistas do Estado debatem na região o futuro do varejo

Seminário 20/10/2017 | 21h22 Atualizada em

Neste sábado e domingo, assuntos ligados a um dos principais setores da economia estadual estão sendo debatidos na 2ª Convenção do Varejo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria e 5º Encontro Anual da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV), que começou nesta sexta-feira.

Durante a abertura do evento realizado no Hotel Business Beira Rio, no Recanto Maestro, em Restinga Seca, a presidente da CDLSM, Marli Rigo, deu as boas-vindas e destacou a importância da união da classe.

– Este encontro está acontecendo pela união de entidades e pessoas comprometidas não só com o setor, mas com o desenvolvimento da economia – disse a presidente ao público de cerca de 200 pessoas, que inclui lideranças do varejo e lojistas de todo o Estado.

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), compôs a mesa da cerimônia de abertura junto do presidente da AGV Vilson Noer e do prefeito de Restinga Seca, Paulo Salerno (PMDB). Em seu pronunciamento, Pozzobom falou sobre o posicionamento das entidades.

– É preciso tomar lado politico sim. Se vocês querem realmente fazer parte da mudança da realidade do setor, é preciso estar junto do poder público, cobrando, fiscalizando e atuando junto do governo – afirmou Pozzobom.

PALESTRANTES

Ainda complementaram o dia de atividades o administrador Wilen Mantelli, que falou sobre ética e compliance corporativo, e a publicitária Vivian Mattuella, que deu dicas sobre a gestão da marca da empresa.

– Hoje, se eu quero empreender, não basta só abrir a loja sem uma proposta clara de marca, sem ter uma forma especial de relacionamento com meu público, sem ter um processo de troca de informações frequente, sem estar atento aos sinais de o que eles desejam. O poder mudou de mão e o teu público pode inclusive destruir uma marca se não houver esse bom relacionamento – destacou a publicitária.

Carla Viegas, Ronie Gabbi e Raul Candeloro finalizaram a programação de sexta. A Convenção do Varejo segue neste sábado, a partir das 8h. É possível se inscrever na hora, ao preço de R$ 80. No domingo, os participantes têm o dia livre para conhecer a Quarta Colônia.