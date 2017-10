Imobiliárias oferecem 4 alternativas ao fiador na hora de alugar imóvel

Habitação 30/10/2017 | 10h15 Atualizada em

Cleunice Alves de Azevedo se mudou de Rosário para Santa Maria com as filhas. Ela acabou optando pelo depósito caução

Santa Maria tem uma grande demanda imobiliária quando o assunto é aluguel de imóveis. Pessoas que vêm de outras cidades, muitas delas para estudar na UFSM e em outras faculdades, suprem parte desta oferta. Mas há casos em que a locação de uma moradia esbarra nas exigências de garantias para o aluguel, que serve para compensar o locador caso o inquilino não consiga honrar o pagamento mensal.

Por isso, surgem cada vez mais alternativas para que o contrato possa ser firmado. Além do tradicional fiador, hoje há opções como a abaixo.

AS OPÇÕES

Credpago

– Sistema que propõe um seguro fiança baseado apenas no limite do cartão de crédito do usuário.

– O futuro inquilino precisa informar à imobiliária dados pessoais, número do cartão de crédito, cópia da última fatura paga do cartão e data de vencimento, e esses mesmos dados de um garantidor.

– O limite aprovado correspondente a três vezes o valor do aluguel.

– Se o aluguel for de R$ 1 mil, o cliente precisa de um limite de R$ 3 mil.

– Após uma rápida aprovação do cadastro, é cobrada uma taxa de 6% a 8% do valor do aluguel, que é paga no cartão de crédito pelo locatário.

Fiador

– O fiador é indicado pelo locador para ser o seu garantidor financeiro caso haja algum imprevisto na hora de pagar o aluguel ou encargos. Essa pessoa que deve ter imóvel quitado em seu nome (algumas imobiliárias exigem que sejam na mesma cidade em que o inquilino pretende alugar o imóvel), e comprovar uma renda mensal compatível para arcar com o aluguel de, geralmente, três a quatro vezes o valor mensal, dependendo da imobiliária, caso necessário.

Seguro fiança

– É a segunda garantia mais utilizada nos contratos de aluguel de imóvel. O funcionamento é semelhante ao seguro de um carro: você contrata uma seguradora para realizar as coberturas de cada parte. Ou seja, você pode contratar uma cobertura para o aluguel, IPTU, possíveis multas etc. O preço depende das coberturas, e normalmente, o inquilino paga um valor equivalente a um aluguel e meio a mais por ano para a seguradora. Se houver inadimplência, a seguradora cobre o valor durante um período de 30 meses.

Depósito caução

– O depósito é caução um depósito no valor de três aluguéis do imóvel, feito em uma conta indicada pelo proprietário do imóvel ou pela imobiliária. Esse valor sofre juros e correções, de acordo com um índice que tenha sido combinado entre as duas partes. Ao final do contrato de locação do imóvel, se o inquilino não tiver qualquer pendência financeira com o proprietário, esse dinheiro volta para seu bolso.

Título de capitalização

– É semelhante ao depósito caução, mas envolve uma seguradora ou instituição financeira. O inquilino deve adquirir um título, que funciona como uma poupança – a diferença é que está atrelado a uma locação. O valor não é fixo, como no depósito caução, e pode ser negociado entre o locador e o locatário. Algumas regras são as mesmas: ninguém pode mexer nesse dinheiro, enquanto o contrato estiver vigente. Ao final da locação, se sobrar dinheiro e o inquilino não tiver qualquer atraso com o aluguel, essa quantia volta para seu bolso. Caso haja pendências, esse valor deve ser usado para cobri-las. Se faltar, o inquilino deve repor o valor integralmente ao final do contrato.

FIADOR AINDA É O MAIS USADO

Apesar de tanta versatilidade, o presidente do Sindicado da Habitação - Secovi Região Centro Gaúcho, Antônio Odil de Castro, diz que o mais procurado ainda é o fiador.

– A orientação aos nossos associados é que ofereçam todas as alternativas para que o próprio cliente possa escolher qual é a melhor para ele. No entanto, a maioria dos casos tem preferência pelo método antigo que é o fiador, já que tem custo zero – destaca Castro.

Facilidades e custos

Conforme a diretora de marketing da imobiliária Taperinha, de Santa Maria, Raquel Trevisan, o Credpago tem tido grande adesão entre os clientes, principalmente pela facilidade.

– Não precisa envolver uma terceira pessoa na negociação. Apenas a comprovação de um limite de crédito que seja três vezes maior do que o valor do aluguel, conforme exige o sistema. O locatário paga mensalmente apenas uma taxa que fica entre 6% e 8% do valor mensal para manutenção. Se ocorrer qualquer atraso, a imobiliária já aciona o Credpago que faz o repasse do valor e depois cobra diretamente do inquilino – explica Raquel, salientando que a empresa ainda faz, por conta própria, uma análise mais detalhada da renda do cliente, bem como consulta ao SCPC.

Apesar da novidade, Raquel confirma que o fiador tradicional ainda é o mais utilizado como avalista nos contratos de locação. Ele está presente em cerca de 80% das negociações pelo custo ser somente da documentação junto ao cartório.

Cleunice Alves de Azevedo é de Rosário do Sul e alugou um apartamento para morar com as filhas, que vêm para a cidade para estudar. Ela até queria fazer a locação tendo como garantia um fiador tradicional. No entanto, a rígida exigência documental fez com que ela mudasse de opção.

_ Estive em uma imobiliária, gostei do apartamento, só que a transação travou na relação de documentos exigidas ao fiador. Então, em outra imobiliária eu tive a opção de caucionar três meses de aluguel. Achei muito mais simples e prático. Me pediram apenas o CPF, RG e o comprovante de renda. E o melhor de tudo é que o valor depositado fica rendendo como numa poupança, e será devolvido ao final do contrato com juros e correções. Achei muito mais vantajoso e encaixou perfeitamente nas minhas necessidades – diz a locatária, que fez um contrato de locação de 30 meses.

Quem procura imóvel para alugar precisa conhecer as exigências feitas pelo mercado imobiliário para fechar negócio Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM