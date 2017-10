Gasolina a prazo custa até R$ 0,16 mais do que à vista em Santa Maria

Combustíveis 28/10/2017 | 09h19 Atualizada em

Apesar de dificilmente ser encontrado por menos de R$ 4 em Santa Maria, o preço do litro da gasolina parece ter se mantido estável durante o mês de outubro, para alívio dos motoristas. Uma pesquisa feita nesta sexta-feira pelo Diário em 25 postos da cidade mostra que o valor do combustível não teve reajuste em 14 deles quando comparado com o último levantamento realizado no último dia 6 nos mesmos locais. Em dois estabelecimentos, o preço da gasolina até baixou: R$ 0,10 e R$ 0,03. Apesar disso, nos nove pontos de venda que aumentaram, o reajuste chega a R$ 0,15 por litro. Com isso, o preço por litro da gasolina comum para pagamento em dinheiro ou no débito chega a R$ 4,34. O mais em conta fica por R$ 3,96. O preço médio nos 25 pontos consultados fica em R$ 4,16.

Mas em alguns postos há diferença de preço se o consumidor preferir pagar no cartão de crédito. Nesse caso, o valor pode saltar, por exemplo, de R$ 4,33 à vista para R$ 4,49 a prazo.

No diesel, só quatro postos subiram o preço em até R$ 0,15. Outros três baixaram o valor em R$ 0,06. Os 18 postos restantes não alteraram os preços, que variam entre R$ 3,03 e R$ 3,54 (veja preço na tabela a seguir).

Na tentativa de economizar na despesa com combustível, os motoristas buscam alternativas, como é o militar Guilherme Coelho. Ele tenta usar o carro o mínimo possível:

– Procuro sempre ir de moto. O carro, deixo para quando preciso levar alguém ou há previsão de chuva. Procuro sempre o posto mais barato. Acabo abastecendo um pouco mais quando há notícia que a gasolina vai subir.

