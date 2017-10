Feirão de emprego recebe currículos até metade da tarde de hoje

Ainda dá tempo 27/10/2017 | 11h17 Atualizada em

Começou na manhã desta sexta-feira o Empregar RS, feirão de empregos organizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/Sine) em todo Estado. Em Santa Maria, são mais de 100 vagas de emprego para 52 cargos diferentes.

Desde as 8h da manhã, os interessados começaram a retirar fichas. Além do encaminhamento, os participantes têm orientações e palestras que ajudam na hora de procurar por um emprego. Até as 9h30min de hoje, mais de 270 pessoas já tinham retirado fichas. O mutirão vai até as 16h, mas a orientação é que os candidatos cheguem cedo. Os interessados devem levar carteira de trabalho. Informações pelo (55) 3222-9005.

Quanto à exigência de experiência, muitos candidatos reclamam que limita as chances porque impede as pessoas de ter uma chance de aprender outra profissão. Veja, abaixo, os cargos com vagas ofertadas:

- Abastecedor Mecânico (frentista)

- Atendente de lojas (maquinário)

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de cozinha

- Auxiliar de depósito

- Auxiliar de limpeza

- Auxiliar de linha de produção (frigorífico)

- Auxiliar de marceneiro

- Chapista de lanchonete

- Confeiteiro

- Consultor de vendas

- Copeiro

- Costureira de produção industrial

- Cozinheiro geral

- Eletricista predial

- Empacotador a mão

- Entregador de jornais e revistas

- Estoquista

- Inspetor técnico veicular

- Lavador de veículos

- Mecânico de manutenção de caminhão diesel

- Mecânico de refrigeração

- Mecânico eletricista de automóveis

- Monitor de entretenimento

- Montador de móveis de madeira

- Oficial de manutenção predial

- Orientador de vendas

- Padeiro confeiteiro

- Pedreiro

- Professora na educação infantil (pedagogia)

- Repositor em supermercados

- Serralheiro

- Supervisor comercial merchandising

- Supervisor manutenção veículos pesados

- Técnico manutenção de impressoras

- Técnico manutenção de informástica

- Técnico manutenção de máquinas

- Técnico instalação máquinas cartão de crédito

- Técnico em segurança do trabalho

- Vendedor interno

- Vendedor pracista

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

- Assistente administrativo

- Atendente de lanchonete

- Atendente de lojas

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de linha de produção

- Auxiliar Operacional de logística

- Cobrador transporte coletivo

- Frentista

- Repositor de mercadorias