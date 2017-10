Evento traz a Santa Maria nomes renomados do Direito

Política 26/10/2017 | 11h30 Atualizada em

O evento em homenagem ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), o santa-mariense Eros Grau, reunirá, além do homenageado, outros três nomes consagrados na área jurídica: os juristas Amadeu Weinmann, Marcelo José Ferlin D´Ambroso e Eduardo Lemos Barbosa.

Os quatro participarão, nesta sexta-feira, do ciclo de palestras Jus Reconhecimento: O Direito nas suas diversas esferas, uma promoção do Diário, com o patrocínio da Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) e apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Faculdade Palotina (Fapas).

As atividades serão realizadas no Itaimbé Palace Hotel, das 13h30min às 20h30. A programação teve apenas uma alteração, com a substituição de um palestrante. A palestra sobre sindicalismo, a cargo de Carlos Alberto Robinson, que não poderá comparecer, foi substituída por outra sobre reforma trabalhista, com Marcelo D´Ambroso.

A chegada de Eros Grau à cidade está prevista para o final da tarde desta quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, antes do evento, ele estará na OAB, às 9h30min. Às 11h, Eros visitará a biblioteca da Fadisma, batizada com seu nome.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis na loja do Diário, no Santa Maria Shopping (com acesso pelo térreo da Rua Alberto Pasqualini, antiga 24 Horas), das 9h às 19h, até o dia do evento), na Fadisma ou no site Polvo Tickets.

Na véspera do evento, os ingressos terão preços promocionais: estudantes podem adquirir dois ingressos pelo valor de um pagando R$ 30, no total. Profissionais e público geral poderão adquirir dois ingressos por R$ 60. Os participantes receberão certificado da OAB.

PROGRAMAÇÃO E PALESTRANTES

Amadeu de Almeida Weinmann

– Um dos mais renomados advogados criminalistas do Brasil, Weinmann é especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), membro do Instituto dos Advogados do Brasil, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e da Academia Brasileira de Direito Criminal, além de sócio-fundador da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa (Lisboa, Portugal).

– Na palestra, às 14h30min, abordará o tema processos de júri e as Constituições





Marcelo José Ferlin D´Ambroso

– Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com várias especializações, foi chefe de gabinete e assessor do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina. Foi procurador-chefe do Trabalho em Rondônia (RO) e atualmente atua na Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 4ª Região.

– Na palestra, às 15h30min, abordará a reforma trabalhista





Eduardo Lemos Barbosa

– Advogado e diretor da Escola Superior de Advocacia, conselheiro da OAB/RS, é membro da Comissão de Defesa do Advogado e Prerrogativas, da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração do Mercosul, da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo e do Instituto Brasileiro de Direito de Família.

– Na palestra, às 17h, abordará o tema de indenizações no Código de Processo Civil

– Durante o evento, lançará o livro A história não contada do maior acidente aéreo da Aviação Brasilia, em que aborda sua experiência como advogado das vítimas da tragédia do voo da TAM

Eros Roberto Grau

– O homenageado do evento é o santa-mariense Eros Roberto Grau, 76 anos. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, ele trabalhou na capital paulista até 2004, quando foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e seguiu no cargo até 2010.

_ Eros Grau foi professor titular do Departamento de Direito Econômico na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) por quase 20 anos

– Na palestra, às 18h, abordará o tema Direito ou Justiça? – Lex ou Jus?