Como estão as licitações abertas pela Câmara de Vereadores de Santa Maria

Nos dias 30 e 31 deste mês, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizará duas licitações consideradas fundamentais para a Casa: contratação de serviço de vigilância eletrônica do prédio e contratação de empresa para elaborar projeto de limpeza e recuperação da obra da nova sede do Legislativo, que está parada desde 2013.

A licitação do serviço de vigilância para proteger o patrimônio e garantir a segurança de quem frequenta a Câmara será realizada no dia 30. Já no dia 31 será realizada a licitação para a empresa que irá dizer o que será preciso para a retomada da construção parada.

O Legislativo tem ainda outros dois processos licitatórios considerados importantes. A concorrência para contratar seguro de estagiários (exigido por lei), do patrimônio físico da Câmara e dos veículos oficiais é a única concretizada.

As propostas abertas em setembro já se transformaram em quatro contratos, já que as empresas abriram mão de recursos. A Câmara vai pagar o valor total de R$ 10,5 mil por ano às quatro empresas vencedoras. Havia previsão de até R$ 93,6 mil por ano.

– A diferença foi gigantesca e isso tem muito a ver com os pregões (modalidade de licitação), que são muito mais econômicos – diz o servidor Cristiano Portella, membro da Comissão de Licitação do Legislativo.

Por outro lado, a licitação para a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do prédio, que ocorreu em setembro, foi revogada e não tem data para sair do papel. Exigência do Corpo de Bombeiros, o PPCI da Câmara de Vereadores está orçado em até R$ 97,35 mil (a primeira etapa).

EM ANDAMENTO NA CÂMARA

Obra parada

– Abertura das propostas para contratação da empresa que deverá elaborar o plano para a retirada de excessos da obra da nova sede da Câmara está marcada para o próximo dia 31 de outubro, às 9h

– O serviço, que antecederá a licitação para a retomada da construção, parada desde janeiro de 2013, está orçado em até R$ 94,7 mil

Monitoramento eletrônico

– Abertura das propostas para contratação de serviço de monitoramento eletrônico da Câmara, com sistema de alarme 24 horas, está prevista para o próximo dia 30 de outubro, às 9h

– O serviço está orçado em até R$ 22,5 mil

Seguro patrimonial

– Cobertura de seguro do patrimônio físico da Câmara, veículos e estagiários

Seguro do patrimônio físico da Câmara, dos veículos e dos estagiários da Casa já tem uma definição: quatro empresas foram contratadas Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

– A licitação foi realizada nesta quarta-feira e 4 empresas foram selecionadas: 1 para estagiários, 1 para o seguro do prédio e demais bens físicos do Legislativo e 2 para os carros oficiais

– A Câmara pagará, por ano, R$ 9,6 mil para o seguro patrimonial; R$ 690 para o seguro dos veículos e R$ 224 para o seguro dos estagiários

– A Câmara tinha orçado em até R$ 93,6 mil o valor total para os três seguros

Plano contra incêndio

– A licitação para execução da 1ª etapa do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) no prédio da Câmara, que ocorreu em 25 de setembro, foi revogada

– O serviço está orçado em até R$ 97,35 mil

– Nova licitação está em análise na Procuradoria Jurídica do Legislativo e ainda não tem data marcada