Começa a venda de passagens intermunicipais no Centro

Começou a funcionar nesta quinta-feira o totem de venda de passagens de ônibus intermunicipais no Centro de Santa Maria. O aparelho, que fica no Elegância Center Shop, permite a compra de passagens de ida para todas as linhas, e de volta para boa parte delas, com pagamento por cartões de crédito para viagens das empresas Planalto, Ouro e Prata, Santa Cruz e Hélios, e com cartões de débito para todas as empresas de ônibus. As bandeiras aceitas são Visa, Master e Banricompras.

No totem, também é possível imprimir a passagem comprada via internet.

A venda de passagens no Elegância será feita no horário de funcionamento do centro comercial, de segunda a sexta, das 9h às 20h, e nos finais de semana, das 9h às 18h.

