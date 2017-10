Censo Agropecuário oferece 25 vagas para recenseadores na região

Emprego temporário 24/10/2017 | 11h01 Atualizada em

O Censo vai contabilizar a produção no interior e checar as condições de vida e trabalho para propor novas políticas públicas

O Censo vai contabilizar a produção no interior e checar as condições de vida e trabalho para propor novas políticas públicas Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O Censo Agropecuário, que começou no dia 2 deste mês e tem previsão de ir até fevereiro de 2018 em todo país, oferece 25 vagas para agentes censitários e recenseadores na região.

– Este é um processo emergencial, uma vez que alguns municípios não tiveram candidatos inscritos no primeiro concurso. Além disso, houve desistências. Precisamos de novos recenseadores para atender a demanda – explica o coordenador de área do Instituto Brasileiro de Geografia a Estatísticas (IBGE) Santa Maria, Mário de Ávila.

Especialista afirma que empresas têm de se preparar para retomada. E diz como fazer isso

Das 25 vagas, oito são destinadas a Pessoas Com Deficiência (PCD) ou Pessoa Preta ou Parda (PPP). Para concorrer, o requisito de escolaridade é o Ensino Fundamental completo. As inscrições abriram ontem e vão até o dia 6 de novembro e devem ser feitas exclusivamente nos postos do IBGE ou algumas unidades da Emater de cada município ou secretaria de agricultura (veja quadro). Não há taxa de inscrição. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses.

Foto:

Os recenseadores usarão crachá, colete e boné do IBGE, e portarão um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) para o registro eletrônico dos dados. Eles devem percorrer o interior para fazer o levantamento de dados. Na região de abrangência da agência do IBGE em Santa Maria, composta por 20 municípios, 21.334 estabelecimentos foram recenseados no último Censo Agropecuário, em 2006.